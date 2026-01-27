¿Cómo saber si le toca ser jurado de votación y cuáles son las sanciones si no cumple?

Ser jurado de votación es obligatorio en Colombia. Así puede saber si fue designado y cuáles son las consecuencias legales de no cumplir.

Cada vez que se acerca una jornada electoral, una pregunta empieza a circular en oficinas, universidades y grupos de WhatsApp: ¿me habrá tocado ser jurado de votación? No es una duda menor. Ser jurado no es un favor ni una opción voluntaria, sino una obligación ciudadana que puede traer consecuencias si se ignora.

En Colombia, la figura del jurado de votación es clave para que las elecciones se realicen de manera organizada y transparente. Miles de personas son designadas para cumplir esta función y muchas solo se enteran cuando ya están contra el tiempo. Por eso, consultar con anticipación se vuelve fundamental.

Qué es ser jurado de votación y por qué importa

Los jurados de votación son ciudadanos designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender las mesas durante el día de elecciones. Su tarea es garantizar que cada voto se emita y se cuente correctamente, desde la apertura de las urnas hasta el diligenciamiento de los formularios oficiales al cierre de la jornada.

Entre sus funciones están verificar la identidad de quienes votan, entregar los tarjetones, orientar a la ciudadanía y realizar el conteo de votos. Su presencia permite que el proceso se desarrolle conforme a la ley y reduce riesgos de irregularidades.

Cómo saber si fue designado jurado de votación

La designación no se hace por inscripción previa. La Registraduría selecciona a los jurados mediante sorteos realizados con bases de datos de entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas. Cualquier persona mayor de edad con cédula vigente puede ser escogida.

Para saber si fue designado, el paso más seguro es ingresar al portal oficial de la Registraduría y buscar la opción de consulta de jurados de votación; o dar clic en este enlace: https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php.

Allí, al digitar el número de cédula, el sistema informa si la persona fue seleccionada, el puesto de votación, la mesa asignada y el cargo que deberá desempeñar.

Se recomienda guardar o imprimir esa información y revisarla más de una vez, ya que los listados pueden actualizarse antes del día de la elección.

Qué debe hacer quien resulte jurado

Quien aparece como jurado debe asistir a una capacitación obligatoria, presencial o virtual, programada por la Registraduría. Esta formación no es un trámite menor, pues allí se explican los procedimientos que se deben seguir durante la jornada.

El día de las elecciones, los jurados deben presentarse temprano en el puesto asignado para organizar la mesa y recibir el material electoral. Durante toda la jornada deben permanecer en su cargo y cumplir las funciones asignadas hasta el cierre y el conteo final.

Qué pasa si es jurado y no se presenta

La ley contempla excusas válidas para no asistir, como enfermedad certificada, fuerza mayor o situaciones excepcionales debidamente soportadas. Estas excusas deben presentarse ante la autoridad electoral dentro de los plazos establecidos.

Si una persona no se presenta sin justificación, puede enfrentar sanciones económicas. La normativa electoral establece multas que pueden llegar hasta diez salarios mínimos diarios legales vigentes ($583,635). En el caso de servidores públicos, la inasistencia también puede derivar en consecuencias disciplinarias.

Con un calendario electoral cargado y varias jornadas de votación en el año, consultar a tiempo evita sanciones y permite cumplir una función que, aunque poco popular, es esencial para la democracia.

