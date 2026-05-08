Cómo Shakira empezó a convertirse en la reina de los mundiales de fútbol

Lo que comenzó con una presentación en Alemania 2006 terminó convirtiéndose en importante vínculo entre música y fútbol: “Waka Waka” es su máximo éxito

A falta de un mes para que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, el nombre de Shakira aparece ligado una vez más al torneo más importante del fútbol. Con el anuncio de “Dai Dai”, la barranquillera sumará una nueva participación mundialista y alcanzará una marca inédita: estará vinculada musicalmente a cuatro ediciones del campeonato organizado por la FIFA.

La relación entre la cantante y los mundiales comenzó hace dos décadas, cuando una canción suya se convirtió en fenómeno global y abrió la puerta para que la artista ingresara al escenario deportivo más visto del planeta. Desde entonces, su voz quedó asociada a ceremonias, finales, himnos y momentos que todavía siguen siendo recordados por millones de aficionados.

Shakira y los Mundiales: la artista que convirtió el fútbol en fenómeno musical global

Alemania 2006: la primera aparición ante millones de espectadores

El primer capítulo de esta historia ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006. Para ese momento, Shakira atravesaba uno de los puntos más importantes de su carrera internacional gracias al éxito de “Hips Don’t Lie”, una colaboración junto a Wyclef Jean que lideró listas musicales en más de 50 países.

El impacto comercial de la canción llevó a la FIFA a invitar a la colombiana a la ceremonia de clausura del torneo, realizada el 9 de julio de 2006 en el Olympiastadion de Berlín antes de la final entre Italia y Francia.

Para esa presentación nació “Hips Don’t Lie - Bamboo”, una versión especial con referencias futboleras y menciones a figuras históricas como Diego Maradona y Pelé. Aunque no era el himno oficial del campeonato, la canción terminó convirtiéndose en una de las más asociadas a aquel mundial.

La presentación en Berlín marcó el inicio de la relación entre Shakira y la FIFA, una alianza que años después alcanzaría cifras históricas de reproducciones y audiencia global.

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Sudáfrica 2010: “Waka Waka”

Cuatro años más tarde llegó el momento que consolidó definitivamente el vínculo entre Shakira y la Copa del Mundo. Para Sudáfrica 2010, la FIFA escogió a la barranquillera como intérprete oficial del himno “Waka Waka (This Time for Africa)”, junto a la agrupación sudafricana Freshlyground.

La canción fue lanzada meses antes del torneo y rápidamente se convirtió en un éxito internacional. El videoclip superó miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y terminó siendo uno de los himnos deportivos más reconocidos del siglo XXI.

“Waka Waka” acompañó el primer mundial realizado en territorio africano y sonó en transmisiones, estadios y celebraciones alrededor del planeta. Además, la interpretación de Shakira en el Soccer City de Johannesburgo quedó entre los momentos más recordados de aquella ceremonia.

Ese torneo también marcó un episodio personal para la artista, ya que allí comenzó su relación con Gerard Piqué, quien terminó levantando el trofeo con la selección de España.

Brasil 2014: récord histórico en el Maracaná

Para Brasil 2014, Shakira ya se había convertido en una figura habitual de los mundiales. Ese año presentó “La La La”, canción inspirada en uno de los temas de su álbum homónimo y adaptada junto al brasileño Carlinhos Brown.

El videoclip reunió a varias figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi, y acumuló millones de reproducciones durante las semanas previas al campeonato.

La artista se presentó el 13 de julio de 2014 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro antes de la final entre Alemania y Argentina. Con esa aparición, Shakira se convirtió en la primera cantante en participar en tres mundiales consecutivos, una marca que ninguna otra había conseguido hasta entonces.

Mundial 2026: el “Dai Dai”

La Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, marcará el regreso de Shakira al universo FIFA tras 12 años, luego de su ausencia en Rusia 2018 y Catar 2022.

Aunque todavía no se confirma en qué escenario aparecerá, el lanzamiento de “Dai Dai” ya la proyecta nuevamente como una de las figuras musicales centrales del torneo.

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