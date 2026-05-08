- Cuál es el pueblo de Cundinamarca que ganó fama internacional como uno de los más lindos del mundo

Entre clima frío, mercados campesinos y la cercanía con la Laguna de Guatavita, este municipio empezó a captar la atención del turismo internacional

Parece que se ha vuelto una costumbre que distintos municipios colombianos empiecen a figurar en importantes listados y nominaciones a nivel internacional. Ya ocurrió con Murillo e incluso con Jardín, pero ahora el turno es para Sesquilé, un pueblo de Cundinamarca que logró competir en el reconocimiento Best Tourism Villages 2025, entregado por ONU Turismo. Un reconocimiento que destaca a destinos rurales capaces de conservar su identidad cultural, proteger su entorno natural y promover el desarrollo local.

Y aunque no terminó llevándose el galardón, como sí ocurrió con Murillo, la nominación bastó para poner los ojos del mundo sobre este rincón cercano a Bogotá, ideal para quienes buscan una escapada corta, pero cargada de naturaleza, tranquilidad y paisajes únicos.

Sesquilé, el pueblo de Cundinamarca que empezó a llamar la atención del mundo

Ubicado a unos 57 kilómetros de Bogotá, Sesquilé se ha convertido en uno de esos destinos perfectos para salir de la rutina sin tener que hacer recorridos eternos. El viaje toma poco más de una hora por la Autopista Norte y, desde el camino, empieza a aparecer ese paisaje típico de la sabana cundiboyacense: montañas verdes, niebla, cultivos y páramos que parecen sacados de una postal.

Quien llega a este pueblo se encuentra con un clima frío y tranquilo, con temperaturas cercanas a los 14 °C, perfectas para recorrer sus calles o disfrutar de los múltiples planes naturales que ofrece el lugar. Además, gran parte de su reconocimiento se debe a su cercanía con uno de los lugares más emblemáticos del país: Laguna de Guatavita, un destino rodeado de historia, leyendas indígenas y una riqueza natural que lo convirtió en parada obligatoria para turistas nacionales y extranjeros.

Pero la experiencia no termina allí. En los alrededores también es posible recorrer espacios como el Cañón de las Águilas o subir a los cerros de Pan de Azúcar, rutas ideales para quienes disfrutan del senderismo y de las vistas panorámicas. Incluso, uno de los planes más recomendados es coincidir con alguno de los mercados campesinos que suelen realizarse una vez al mes, donde productores locales venden frutas, quesos, amasijos y productos tradicionales de la región.

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Naturaleza, gastronomía y una escapada perfecta cerca de Bogotá

Además de sus paisajes, Sesquilé también guarda una oferta gastronómica bastante llamativa. Uno de sus platos más conocidos es la chanfaina, una preparación muy tradicional que suele dividir opiniones y que muchos consideran “solo para valientes”. Sin embargo, hay opciones para todos los gustos: desde carnes a la parrilla y pizzas artesanales hasta platos típicos colombianos que terminan complementando perfectamente la experiencia.

El municipio también cuenta con múltiples opciones de alojamiento, desde pequeñas cabañas rodeadas de naturaleza hasta hoteles campestres con vistas privilegiadas. Eso sí, muchos recomiendan evitar temporadas de alta demanda, pues los precios pueden subir considerablemente durante puentes festivos o vacaciones.

Lo cierto es que quien visita Sesquilé entiende rápidamente por qué este pueblo logró colarse entre los nominados de ONU Turismo en 2025. No se trata solo de un destino bonito; es uno de esos lugares donde todavía se siente el peso de la tradición campesina, la conexión con la naturaleza y esa tranquilidad que cada vez parece más difícil de encontrar cerca de una gran ciudad.

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