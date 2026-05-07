El galán de telenovela de los 90 que actuó hasta con Shakira y hoy está manejando Uber

Pedro Rendón pasó de compartir escenas con Shakira en El Oasis a conducir Uber en EE. UU., donde encontró una nueva estabilidad laboral y familiar

Durante más de una década, el rostro de Pedro Rendón apareció en algunas de las producciones más vistas de la televisión colombiana. Sin embargo, el opita pasó de interpretar personajes protagónicos en telenovelas de finales de los años 90 y comienzos de los 2000 a recorrer las calles de Orlando, Florida, como conductor de Uber, oficio que ejerce desde hace varios años tras dejar Colombia junto a su familia.

El actor, hoy de 51 años, se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de revelar detalles de su vida en Estados Unidos y de cómo cambió los estudios de grabación por jornadas al volante. Su historia volvió a tomar fuerza por haber sido uno de los actores que compartió pantalla con Shakira en El Oasis, producción emitida en 1994 y considerada uno de los primeros trabajos actorales de la cantante barranquillera antes de convertirse en figura mundial de la música.

La novela fue emitida antes del lanzamiento internacional de álbumes como Pies descalzos y hoy es recordada como uno de los proyectos televisivos más curiosos en la trayectoria de la cantante.

Después de participar en esta producción con Shakira, Pedro Rendón se convirtió en uno de los nombres frecuentes de la televisión nacional en títulos como Pobre Pablo, La venganza, Doña Bella, Flor Salvaje y Los herederos del Monte. En aquella época, su imagen de galán lo llevó a protagonizar varias producciones internacionales y a consolidar una carrera en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Pedro Rendón y su nueva vida lejos de la televisión

Hace siete años, el actor tomó la decisión de migrar a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijos. Según contó en entrevistas recientes, el cambio estuvo motivado por razones familiares y por la búsqueda de una vida más tranquila fuera del ambiente de la farándula.

Instalado en Orlando, encontró en las plataformas de transporte una forma de sostenerse económicamente mientras reorganizaba su vida profesional. Actualmente trabaja como conductor de Uber, una labor que, según explicó, le permite administrar su tiempo y mantener otras actividades ligadas al arte.

El actor aseguró que continúa vinculado al teatro, la fotografía y la creación de contenido digital, aunque ya no participa activamente en producciones televisivas como en el pasado. Parte de su actividad en redes sociales está enfocada en mensajes relacionados con la familia, la espiritualidad y el bienestar emocional.

Uno de los episodios que más comentarios generó fue su reflexión sobre la imagen de Colombia en el exterior. Rendón contó que muchos pasajeros relacionan al país con figuras como Shakira, Carlos Vives, James Rodríguez y Radamel Falcao, pero también con Pablo Escobar y las narconovelas.

“Cuando hablan de las narconovelas, con Escobar me duele el corazón”, finalizó el actor durante una entrevista para La Corona TV, donde habló de su presente en Estados Unidos, el mismo que viven otros tantos colombianos que decidieron dejar su país en busca de otras oportunidades en tierras norteamericanas.

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