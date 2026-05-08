La guerra de los carros eléctricos en Colombia puso a varias marcas a bajar los precios de sus modelos

Modelos por menos de $80 millones y camionetas eléctricas con descuentos cercanos a los $50 millones, así se está transformando el mercado

Cada vez son más las marcas que llegan pisando fuerte en el segmento de los carros eléctricos con modelos cargados de tecnología, seguridad y grandes autonomías. Ante este panorama, varias compañías se han visto obligadas a mover sus fichas y bajar el precio de algunos de sus vehículos, una estrategia que los hace mucho más competitivos y les permite pelear de tú a tú con nuevos rivales que aterrizaron en el país. Le contamos cuáles son esos carros de nuevas energías que han reducido su valor y que hoy se pueden conseguir con descuentos de varios millones de pesos.

Una oportunidad ideal para quienes quieren arriesgarse a estrenar un vehículo 100 % eléctrico. Y es que hoy existen opciones con autonomías bastante competitivas, equipamiento de alto nivel y prestaciones que, incluso, superan a varios modelos tradicionales a gasolina.

Las marcas que bajaron los precios de los carros eléctricos para darle pelea a la competencia

Hay que mencionar que parte de esta ofensiva de precios está relacionada con la llegada de Tesla a Colombia, la marca de Elon Musk que aterrizó con valores mucho más agresivos de lo que muchos esperaban. Esto terminó moviendo el mercado y obligó a otras compañías a replantear el costo de varios de sus modelos.

Una de las marcas que más ha ajustado sus precios es BYD, firma china que además ha logrado mantener valores bastante competitivos en algunos de sus vehículos más populares. Por ejemplo, la reconocida BYD Tang ha llegado a registrar reducciones cercanas a los $50 millones en menos de un año. Por su parte, la Yuan Up mantiene un precio estratégico cercano a los $99,9 millones.

A esto se suma uno de sus lanzamientos más recientes, el BYD Dolphin, que llegó al país con un precio por debajo de los $90 millones. Mientras tanto, el pequeño y popular Seagull continúa moviéndose entre los $75 y $80 millones, convirtiéndose en una de las puertas de entrada más asequibles al mundo eléctrico en Colombia.

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Otra de las compañías que hizo movimientos importantes fue Kia, una de las marcas más fuertes en ventas dentro del mercado nacional y que ha venido fortaleciendo su portafolio eléctrico. Su EV3, considerado el modelo de entrada de la firma en este segmento, redujo su valor en cerca de $40 millones, pasando de rondar los $160 millones a ubicarse sobre los $119 millones. Un precio con el que entra a competir directamente frente a modelos como el Tesla Model 3.

Por otro lado, el Kia EV9, uno de los vehículos insignia de la marca coreana, también tuvo un ajuste importante, con reducciones cercanas a los $30 millones en los últimos meses.

A la lista se suma Jeep con el Avenger, un SUV compacto que se convirtió en una de las apuestas eléctricas más llamativas de la marca y que tuvo una caída cercana a los $32 millones en su precio. Mientras tanto, algunas referencias premium, como el Volvo EX30, han optado por mantener valores estratégicos cercanos a los $154 millones para seguir siendo competitivos dentro del segmento de lujo.

También aparecen marcas como Chery, que hace algunos meses presentó en Colombia el iCar 03, un modelo que arrancó desde los $119 millones. Más recientemente, lanzó el E5, un vehículo eléctrico que sorprendió al ubicarse por debajo de los $80 millones.

De esta manera se está moviendo el negocio de los carros eléctricos en Colombia: con nuevas marcas, tecnologías más avanzadas y una guerra de precios que cada vez aprieta más la competencia. Una situación que, sin duda, termina beneficiando a los compradores, quienes hoy tienen muchas más opciones para dar el salto a un vehículo de nuevas energías.

El segmento sigue creciendo mes a mes y cada vez son más los colombianos que empiezan a mirar estos modelos como una posibilidad real, especialmente ahora que los precios comienzan a acercarse a los de varios carros tradicionales a gasolina.

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