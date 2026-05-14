Qué pasó con la Ola Verde, la propuesta política que inspiró Mockus a la que muchos le tuvieron fe

Viviana Barberena ha estado durante años en el centro de una de las apuestas políticas más ambiciosas que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Su paso por la dirección del Partido Verde y su experiencia en la vida pública le permiten mirar con distancia crítica el ascenso, la transformación y las contradicciones de un proyecto que nació como una alternativa frente a la crisis del bipartidismo tradicional. Desde ese recorrido, analiza cómo cambió la relación de los ciudadanos con la política y por qué muchas de las expectativas que despertó la llamada Ola Verde hoy siguen abiertas.

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En esta conversación con Juan Manuel Ospina, Barberena reconstruye el ambiente político que rodeó el surgimiento de figuras como Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón y Sergio Fajardo, y explica cómo ese movimiento logró conectar con millones de personas que buscaban una forma distinta de hacer política. Habla de una generación que encontró en la transparencia, la cultura ciudadana y el respeto por los recursos públicos una posibilidad real de transformación, en un país marcado por el desgaste de las estructuras tradicionales y la desconfianza institucional.

A partir de esa experiencia, también expone cómo el Partido Verde fue cambiando con el paso de los años. Barberena sostiene que el movimiento original perdió parte de la identidad que lo convirtió en un fenómeno ciudadano y describe las tensiones internas que surgieron con la llegada de nuevos sectores políticos, especialmente provenientes de la izquierda. Su lectura apunta a que la colectividad pasó de ser una plataforma abierta de participación a convertirse en un partido cada vez más condicionado por las dinámicas electorales, las alianzas de poder y la lógica pragmática de la política colombiana.

Barberena insiste en que Colombia sigue necesitando proyectos capaces de convocar desde la esperanza y no desde la polarización. Su visión combina nostalgia por lo que representó la Ola Verde con una mirada crítica sobre el presente político, en medio de una conversación que intenta entender por qué algunas promesas de renovación se diluyeron y qué queda hoy de aquella idea de construir un país distinto desde la ciudadanía.

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