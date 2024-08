Cómo logró un gringo convertir al Politécnico y al Área Andina en gigantes universidades

Con su red Ilumno Randy Best las metió en la virtualidad cuando Noemí Sanín presidía el consejo del Poli y el pereirano Gustavo Eastman el de la U. Andina

La puerta de entrada del gringo Randy Best a Colombia, quien es el dueño de una poderosa red de universidades virtuales fue el Politécnico Grancolombiano. Este había sido fundado en 1980 por Jaime Michelsen cuando era uno de los hombres más ricos del país, antes de la intervención de su grupo financiero del que formaba parte el Banco de Colombia en el gobierno Belisario Betancur, como una alternativa educativa de carreras cortas y con rápido acceso al empleo. Una iniciativa pionera que recibió el apoyo de distintas empresas.

Su hijo Pablo Michelsen Niño fue Vicerrector General y luego Rector, durante más de 17 años condujo procesos como la conversión de Institución Tecnológica a Institución Universitaria y la obtención de todos los registros calificados de los programas académicos, diseño e implementación de la educación virtual y reforma curricular para flexibilizar los programas, entre otros.

Pablo Michelsen Niño hijo del Fundador realizó el acuerdo con la Red Ilumno de Randy Best

Michelsen Niño le cedió la rectoría a Fernando Dávila y asumió la exclusividad de la Presidencia del Consejo Superior durante varios años, entre ambos se diseñó y concretó el proceso de alianza con la red ilumno de Randy Best que se firmó en 2006 y empezó a operar en 2007. Michelsen le entregó la presidencia del Consejo Superior a la política conservadora, y excandidata a la presidencia, Noemí Sanín quien además fue nombrada rectora encargada en el 2018 cuando Fernando Davila dio un paso al costado por edad de jubilación.

Noemí Sanín trabajó de cerca con Andy Best y se ocupó de despejar temas políticos producto de alianza del centro educativo con Ilumno. Coincidió el rol de Noemi en la institución con el nombramiento de Nuno Fernandes como nuevo CEO por parte de la red Ilumno.

Después de un año, en el 2019, asumió la rectoría el abogado javeriano Carlos Carreño a quien le tocó afrontar la pandemia con una universidad que ya había iniciado su migración hacia la virtualidad. Noemi Sanin siguió con peso en el Consejo Superior.

La historia de la potente Red Ilumino y su alianza con el Poli

Red Ilumno o Sistema Universitario de las Américas, como también se le conoce, es una empresa de outsourcing en servicios de educación fundada en el país por Whitney International University System. Su primera alianza en Colombia, con el Politécnico Grancolombiano, ocurrió apenas dos años después de haber sido fundada en Dallas, Texas, por Randy Best, con el propósito de unir universidades de todo el mundo para perfeccionar sus procesos académicos y administrativos, para de esta forma aumentar la cobertura de educación universitaria a un mayor número de estudiantes al menor costo posible mediante el uno de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Ilumno está enfocada en América Latina, y es la empresa hermana de Academic Partnerships, con sede en Estados Unidos y fundada en 2007, que se ha ampliado también a otras partes del mundo con Higher Ed Partners – HEP en el Reino Unido, HEP Suáfrica, HEP Marruecos y HEP Canadá. En conjunto forman el principal proveedor de servicios en línea para educación a nivel mundial. En noviembre del año pasado, Academic Partnerships compró a Wiley University Services por USD 150 millones, con lo que se juntaron dos grandes compañías de educación en línea, que combinadas ofrecen servicios a más de 125 instituciones de educación en 40 estados de Estados Unidos.

Las bondades de la alianza del Politécnico con Ilumno saltan a la vista. En el 2023 tuvo 51.464 estudiantes matriculados para el segundo semestre, cifra que lo convierte en la sexta Institución de Educación Superior más grande del país, y muy cerca de la Universidad Nacional, la más grande institución pública con 55.154 estudiantes.

Posteriormente Ilumno se vincularía a la red la Fundación Universitaria Área Andina, la cual cuenta con otros 38.145 estudiantes, la octava en número de estudiantes, por encima de la Universidad del Valle o la Pontificia Universidad Javeriana.

El gringo le puso el ojo a otra universidad en Colombia, el Área Andina

La Fundación Universitaria del Área Andina que inició actividades académicas en Bogotá en 1983 y diez años después abriría su sede en Pereira fue la segunda institución del país que se vinculó a la red Ilumno en el año 2012.

Fundada en 1984 por varios pereiranos, incluida la familia Eastman, políticos liberales muy influyentes en el gobierno de Turbay Ayala, como lo fue Jorge Mario, pero a la cabeza estuvo su hermano Gustavo Eastman Vélez. Se unió con el pedagogo Pablo Oliveros Marmolejo, quién venía de ser rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, director del Icfes y fundador de la Fundación Universitaria Los Libertadores entre otros, y fue su Vicerrector y Rector.

Carlos Patricio Eastman Barona, hijo de Gustavo Eastman preside el Consejo Superior del Área Andina

En las alianzas bajo un contrato comercial entre Ilumno y tanto el Politécnico Grancolombiano como el Área Andina, las universidades se dedican a los asuntos meramente académicos que es su razón de ser, e Ilumno se encarga de todos los otros servicios, sobre todo de la plataforma tecnológica que permite ofrecer y difundir los contenidos académicos de forma virtual. Colombia, por norma se prohíbe vender o comprar instituciones de educación superior, por lo que esta alianza es una tercerización en unos servicios.

El fundador de Ilumno es el tejano Randy Best de 74 años, hijo de un tendero y una profesora de colegio y rectora. Inició estudios en leyes en la Universidad de Lamar en Texas, pero al ser muy disléxico no pudo continuar en una profesión que requiere mucha lectura y se trasladó a ciencias políticas, su madre le leyó los textos académicos durante toda la universidad. Aún necesita alguien que le lea, ni siquiera puede usar un computadora, su actividad en internet se limita a un iPad, y cuando necesita enviar correos electrónicos dicta mientras otra persona escribe.

Best comenzó su carrera empresarial desde muy joven, como estudiante universitario con un negocio de joyería en los años 60s, las galerías de arte y los corrales de ganado en la década de 1970, y la atención ambulatoria, la exploración petrolera y la contratación de defensa en la década de 1980.

Para 1995, Best había amasado varias fortunas y se dedicó por un tiempo a la filantropía. Fundó Voyager Expanded Learning como un programa extraescolar gratuito para niños de Dallas, originalmente una empresa sin fines de lucro, que recaudaba dinero del gobierno a través de la Ley No Child Left Behind. En 2005 la vendió por USD 360 millones, de los cuales le correspondieron USD 130 millones por su participación del 37%.

El CEO Nuno Fernandes dirige la red Ilumno para Latinoamérica desde Miami y Randy Best la red hermana Academic Partnership que se ha ampliado por el mundo

En 2005, fundó Whitney University System y dos años después, creó Academic Partnerships (primero conocido como Higher Ed Holdings), que ayuda a las universidades a trasladar algunos de sus programas a la modalidad en línea. La empresa digitaliza lecciones, establece el soporte administrativo y técnico de back-end y da tutorías a profesores en los conceptos básicos de la educación virtual.

En Latinoamérica, Ilumno ofrece sus servicios en diez instituciones de educación superior, además de las dos colombianas, están la Universidad Empresarial Siglo 21 (Argentina), Centro Universitario Jorge Amado y Universida de Veiga de Almeida (Brasil), Universidad San Marcos (Costa Rica), Instituto Profesional Providencia – IPP (Chile), Universidad Americana (Paraguay), CECAR (Corporación Universitaria del Caribe) y Universidad Del Istmo (Panamá). Es la red de programas en línea más grande de América Latina, que ha llegado a tener a más de 300.000 estudiantes al año.

Este año Best anunció que la red global Academic Partnerships lanzará una nueva marca, Risepoint, con la que busca resaltar la promesa de ayudar a los socios universitarios y a sus estudiantes a que tengan acceso a títulos prestigiosos de las escuelas estatales de Estados Unidos, o privadas de Latinoamérica sin costos o problemas de traslado.

