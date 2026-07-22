Los amistosos con los que Colombia busca dejar atrás la tusa por la eliminación en octavos contra Suiza

La ‘Tricolor’ aprovechará las fechas de septiembre y octubre para disputar cuatro partidos que servirán como preparación para el proceso eliminatorio de 2030

El calendario de Colombia ya comienza a tomar forma después del cierre de su participación en la copa desarrollada en Norteamérica. La eliminación en los octavos de final dio paso a la organización de un nuevo ciclo, que arrancaría con una serie de cuatro partidos amistosos durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre.

El primero de esos compromisos tendría como rival a México. Según informó el programa El Vbar, de Caracol Radio, el encuentro se disputaría en Baltimore, Estados Unidos, ciudad que volvería a recibir un duelo entre dos de las selecciones más importantes del continente.

México abriría el nuevo calendario de Colombia

El compromiso frente al seleccionado mexicano marcaría el regreso de Colombia a la actividad internacional luego de su última presentación oficial. Además de representar el inicio del nuevo calendario, el partido también coincidiría con el comienzo de una etapa distinta para el conjunto mexicano, ahora bajo la dirección técnica de Rafa Márquez.

El exdefensor asumió recientemente el banquillo de México y tendría en Colombia a uno de sus primeros rivales en esta nueva experiencia. De concretarse el amistoso, ambas selecciones aprovecharían la fecha FIFA para empezar a consolidar sus respectivos proyectos deportivos.

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Colombia tendría cuatro amistosos entre septiembre y octubre tras la eliminación en octavos

La programación no terminaría con México. La Federación Colombiana de Fútbol también avanza en la organización de un amistoso frente a Perú, rival con el que se verá la cara en el proceso eliminatorio para la copa de 2030, y que serviría para ampliar la preparación del equipo durante las jornadas internacionales del segundo semestre.

Aunque todavía no se conocen las fechas exactas ni los escenarios definitivos de todos los compromisos, la intención es completar una agenda de cuatro encuentros entre septiembre y octubre. Ese calendario permitirá al cuerpo técnico reunir nuevamente al grupo y dar continuidad al trabajo de cara a los próximos desafíos internacionales.

Por ahora, la Federación continúa afinando los detalles de los compromisos, mientras se espera la oficialización de los rivales restantes. Los amistosos serán la primera oportunidad para volver a ver en acción a Colombia, que buscará dejar atrás la eliminación en los octavos de final frente a Suiza y comenzar un nuevo proceso con una agenda internacional ya en marcha.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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