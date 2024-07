Cómo logró el tecladista de The Mills hacerle música a Marvel, Cartoon Network y Kamala Harris

.Publicidad.

Diego Cáceres, tecladista de The Mills, está entre los productores más importantes de sonido comercial en el país; o por lo menos, ha hecho trabajos que han alcanzado espacios inimaginables para muchos colombianos. Marvel, Cartoon Network, Nickelodeon y hasta una pieza publicitaria para la actual vicepresidenta estadounidense Kamala Harris... son algunos de sus logros más destacados.

Para él, su camino como realizador de sonido comenzó más o menos en 2004; unos tres o cuatro años antes de pegar sus primeros éxitos con The Mills, la banda de rock que lo hizo famoso en la música colombiana.

..Publicidad..

Entonces era estudiante de jazz en la Javeriana y colaborador de los jóvenes que hacían carreras relacionadas con el aspecto audiovisual. Años más tarde, comenzó a trabajar con una productora que le abrió puertas para trabajar con Águila y otras marcas. Según sus cálculos, eso fue más o menos en el 2010.

...Publicidad...

En 2012, fue elegido entre más de 40 mil músicos de todo el mundo, para ser uno de los 15 seleccionados para ser parte del D&F Music Project en Alemania; que es una iniciativa enfocada a crear impacto social desde el arte y un año después comenzó a trabajar en la música para los programas del canal deportivo Win Sports. Dos logros que serían cruciales para el éxito que, según Cáceres, comenzó a dispararse apróximadamente en 2014 o 2015.

....Publicidad....

Uno de los siguientes pasos de Diego Cáceres, quien en The Mills siempre se ha identificado como 'Dizee', fue hacer trabajos con la productora colombiana, con presencia en Estados Unidos, Lucy Animation. Por medio de ellos fue que pudo llegar a Marvel –para un cortometraje de la serie X-Men–, Cartoon Network y Nickelodeon.

“Yo era muy fan de todos los comics y ahora soy muy fan de Marvel, sobre todo de X-Men. Me encanta esa posibilidad de ser diferente y ellos tienen eso, cada persona tiene un poder único que los hace únicos. De chiquito además veía mucho Nickelodeon, era fan de Clarissa, de Rocko, de Hey Arnold; amaba la banda sonora”, explica en entrevista con Las2Orillas.

También remarca que son proyectos que los pudo terminar sin mucho esfuerzo, con mucha pasión y que al final gustaron mucho a sus clientes. Dizee remarca que cree que la razón es que los hizo con tantas ganas, que ese detalle quedó reflejado en el producto final.

Poco antes del comienzo de la pandemia, trabajó como productor de audio y músico en una de las piezas de campaña de la entonces candidata presidencial y actual vicepresidenta Kamala Harris (que posteriormente su equipo retiró de redes sociales). La mujer que en los últimos días se convirtió en la opción más probable del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

¿Qué hace ‘Dizee’ en The Mills?

Desde que entró a la banda formada en 2007, Diego Cáceres, Dizee para los fans (no confundir con DC), ha estado muy involucrado en el proceso de composición de The Mills. Por ejemplo, en uno de los mayores éxitos del grupo llamado “Amor depredador” fue uno de los coautores (el otro fue Geogy), acompañando al cantante Álvaro Charry (Bako), quien dentro el proyecto suele actuar como una suerte de director musical.

Aunque es otra de sus canciones llamada “Guadalupe”, que es otro de los éxitos de The Mills, la que Cáceres siente que lo graduó de compositor. Porque en esa época él trabajaba en una productora de comerciales publicitarios y durante una de sus jornadas se puso a experimentar con un piano que había en el estudio de la compañía.

El proceso fue instantáneo. Le mandó el piano a Bako y él inmediatamente sacó el resto de la melodía; pero poco tiempo después al cantante se le murió su hija Guadalupe, lo que inspiró la letra de la canción que comienza con la frase: “Te pienso y me pregunto, ¿dónde estás? Qué carga tan pesada es extrañar”.

Un músico colombiano llamado Augusto Tamayo, quien ha participado en producciones que han ganado Latin Grammy y también fue uno de los artífices de un famoso disco de rock colombiano de la banda Ciegossordomudos, le ayudó con los detalles de la orquestación; para que así la canción sonara con la grandilocuencia necesaria.

El teclado de Dizee es un instrumento esencial en muchas canciones de The Mills. “El amor duele”, “Before i go to sleep” o su versión de “Lobo hombre en Paris” –original de La Unión, pero que tocan con la suficiente identidad para que se confunda con una canción compuesta por ellos– son algunas de las más recordadas y queridas por los fanáticos.

Diego también ha trabajado en otras campañas políticas en Colombia, Estados Unidos, Australia y otros países; para plataformas como Netflix y Prime Video y el año pasado se ganó un Premio India Catalina por mejor diseño sonoro, por La Sinfonía de los Bichos Raros de Teleantioquia. La primera serie musical infantil de fantasía hecha en Colombia creado por Puerto Candelaria y el canal regional, que arrasó en cinco categorías de la ceremonia.

El mejor momento para ‘Dizee’ como músico y productor

En 2024, Dizee se encuentra fortaleciendo su compañía DCaudio y su presencia en Estados Unidos, por ejemplo en las últimas semanas ha compartido publicidades de la empresa Elijah Craig y hasta un comercial de Corona USA con Peso Pluma.

Él explica que el circuito estadounidense de la publicidad suele ser un poco cerrado y exige estándares de calidad muy altos, pero parece que Diego está cumpliéndolos con creces.

The Mills también anda muy activa, el jueves 25 de julio presentaron –tanto en vivo como en plataformas– su nuevo álbum El amor es fácil, las relaciones no, un disco conceptual sobre una relación de pareja, que tiene canciones como "Quisiera", "Calma" o "La ventana"; una de las composiciones más ambiciosas de su carrera, donde algunos arreglos orquestales los mandaron a grabar a Europa.

Dizee también ha estado trabajado con Rappi, Oreo, Halls, Aguila, Cola y Pola, Pepsi, Mr Tea y en el manejo de voces de Avianca para Colombia, Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra. Además, hace meses le hizo a Interrapidísimo dos comerciales que probablemente pusieron a llorar a decenas de miles de colombianos. La del Día de las madres con el soldado y el osito y la de Francisco Maturana, que se emitió durante la Copa América.

En una breve charla en la que le preguntó algunos detalles adicionales, Diego amenaza: "ya estamos haciendo otro bien bonito, para amor y amistad".

| Lea más: Así se vivió el primer Capital Fest, un evento de nostalgia y rock ...