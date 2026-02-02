- Cómo logró Bogotá que uno de los dueños de Servientrega le entregara el predio donde se construyen 7 puentes en Bosa

Tras 5 años de conflicto, Orlando Molano, director del IDU, llegó a un acuerdo con Jesús Guerrero para liberar el lote de Almagrario, de la que es dueño hace 10 años

Cuando se autorizó mediante decreto la construcción de la intersección a desnivel de la Autopista Sur con Avenida Bosa, nadie imaginó que el predio Almagrario supondría la mayor demora.

Fueron 5 años de retraso en la ejecución debido a la compra de predios, pero, a partir de hoy, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) podrá continuar con las obras de 6 puentes vehiculares y uno peatonal en el predio de Almagrario, localizado en los límites de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, donde se construye una de las obras más importante de la ciudad.

Desde que llegó la administración de Galán el pasado enero de 2024 no había sido posible lograr un acuerdo con los propietarios del predio, algo fundamental para adelantar las obras de la Avenida Bosa con NQS en la Autopista Sur de Bogotá, pero gracias a la buena gestión predial del IDU el contratista podrá meter el acelerador a fondo en la ejecución.

Son tres los puentes que están en construcción en esta sección: 2 vehiculares y uno peatonal en este proyecto de infraestructura estratégico que avanza con un 40 % de ejecución. Según el director del IDU, Orlando Molano Pérez, cuando llegó el alcalde Galán al Palacio Liévano el proyecto sólo tenía el 7 % de avance en su ejecución y registraba problemas que solo pudieron destrabarse hasta ahora.

El IDU recibió el predio el pasado mes de diciembre de 2025 y ya se demolieron las construcciones que lo ocupaban; en este momento la entidad trabaja de forma conjunta con las empresas de servicio público para entregarlo lo más pronto posible al contratista que adelanta las obras. Actualmente, la ejecución avanza con las obras de cimentación, superestructura de los puentes y sus orejas, instalación de redes, estructura vial y espacio público en la Avenida las Torres, cuya entrega se prevé para el primer semestre de 2026.

En la Avenida Bosa con NQS, en los límites de las Localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, avanza la construcción de los 3 puentes, dos vehiculares y uno peatonal, este último con su acceso exclusivo a la Terminal del Sur y la prolongación de la Avenida las Torres en la carrera 77J, entre las calles 65 Sur y 59 Sur.

Estas obras mejorarán la movilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar, y muy especialmente la de los habitantes del municipio de Soacha que a diario circulan por la Autopista Sur para llegar a la capital del país, así como la de todos los vehículos que transitan por esa misma vía hacia el oriente de la ciudad.

Historia de la intervención

El 28 de junio de 2021, la exalcaldesa Claudia López, a través del Decreto 227, autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano IDU la construcción de la intersección a desnivel de la Autopista Sur con Avenida Bosa. El proyecto tiene una inversión de $290.000 millones, la iniciativa general contempla la construcción de la intersección a desnivel, la ampliación de la Avenida las Torres y la construcción de 6 puentes vehiculares y uno peatonal, e incluye la compra de 135 predios con un presupuesto estimado de $112.000 millones.

El valor total para la ejecución de las obras es de $323.000 millones, de los cuales $290.000 millones provienen del Sistema General de Regalías de la nación. Más de $32.961 millones son aportados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Una vez concluidas, las obras beneficiarán a cerca de 3 millones de personas de los barrios Andalucía II, Gualoche, la Estancia y Primavera II.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio CC Intersección Avenida Bosa, conformado por las firmas Conconcreto S.A. y Conconcreto Proyectos S.A.S. Aunque para esta licitación estuvieron interesadas 31 empresas, al final sólo se registró una oferta. El contrato se suscribió el 7 de Julio de 2022 y su fase de preconstrucción se inició en agosto de ese mismo año. El cronograma tenía un tiempo estimado de 41 meses de duración incluyendo los 32 meses de ejecución de las obras, las cuales debieron haber terminado en diciembre de 2025.

Los siete puentes son:

Puente en calzada oriental: permitirá la conexión entre el barrio el Perdomo y la Avenida Bosa en sentido sur - norte.

Puente en calzada occidental: permitirá la conexión entre la Avenida Bosa y el barrio el Perdomo en sentido norte - sur.

Ramal Norte - Oriente de la intersección (vía alterna que sale de la principal): permite a los usuarios la conexión entre la Avenida Bosa y la Autopista Sur hacia el oriente.

Ramal Norte - Occidente: conectará a los usuarios que transitan por la Avenida Bosa y necesiten salir de Bogotá por la Autopista Sur hacia Soacha.

Ramal Sur - Occidente: para los usuarios que vienen por la carrera 76 (Ciudad Bolívar) y que requieran tomar la Autopista Sur hacia Soacha.

Ramal Sur - Oriente: para usuarios que vienen por la Autopista Sur desde Soacha y deciden tomar la Avenida Bosa.

Ciclo Puente para los peatones y ciclistas: con estructura independiente que conectará los dos costados de la Autopista Sur con la ciclorruta ubicada en el costado norte de la misma.

