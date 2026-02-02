La empresa belga que remodeló el estadio del Real Madrid y que Sarmiento Angulo contrató, no pudo con El Campín

GrassMax firmó un contrato por $1700 millones con Sencia, comprada por Corficolombiana, con tan malos resultados que suspendieron el partido Millonarios-Medellín

El 1 de febrero, el duelo entre Millonarios e Independiente Medellín de la Liga colombiana quedó suspendido cuando la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín no ofrecía garantías mínimas para continuar.

La suspensión no fue un hecho aislado, sino el punto más visible de una cadena de reclamos en contra de Sencia, empresa controlada en un 51% desde enero por Corficolombiana, filial del Grupo Aval. Las críticas de los futbolistas no se han hecho esperar. Hugo Rodallega de Santa Fe calificó la cancha como “horrible”, mientras que Yuber Quiñones, del Deportivo Pereira, aseguró: “ni cuando estuve en Millonarios vi esa cancha tan horrible”.

Los responsables del estadio y la grama de El Campín

Desde octubre de 2024, la administración y operación de El Campín está en manos de Sencia, el concesionario privado que también lidera el desarrollo del futuro complejo de entretenimiento alrededor del estadio. Dentro de sus responsabilidades está el mantenimiento del campo de juego y el avance hacia un sistema de césped híbrido que permita un uso más intensivo del escenario, incluyendo eventos deportivos y conciertos.

El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, ha sido el rostro más visible frente a las críticas. Horas antes de la suspensión del partido y ante las reiteradas quejas, el directivo reconoció públicamente que la cancha no se encuentra en su punto óptimo.

“La grama no está al 100%. Es un reto enorme que asumimos con responsabilidad”, afirmó Hoyos en un pronunciamiento oficial difundido por las redes del concesionario.

El proceso técnico detrás de la cancha de El Campín

Según Hoyos, el deterioro actual está directamente ligado al proceso de hibridación de la grama, iniciado a mediados de 2025. Este sistema combina césped natural con fibras sintéticas para mejorar la resistencia y durabilidad del campo.

La intervención no fue superficial, sino una renovación estructural que incluyó cambios en el sustrato, el sistema de drenaje y la incorporación de tecnología especializada importada de Europa.

Según la información oficial, la inversión supera los $1.700 millones, la más alta destinada a la grama del estadio en los últimos años. El nuevo sistema mezcla entre un 85 y 90 % de grama natural kikuyo, adaptada al clima bogotano, con un 10 a 15 % de fibras sintéticas.

Para este proceso, Sencia se apoyó en Equiver, empresa colombiana con experiencia en el mantenimiento de canchas y complejos deportivos como el Parque Tercer Milenio en Bogotá y el mismísimo estadio Metropolitano de Barranquilla en donde juega la Selección Colombia, entre otros, incluyendo la grama de El Campín durante las últimas dos décadas.

Equiver es, además, representante en Colombia de GrassMax Systems, firma belga liderada por Marc Vercammen y reconocida por desarrollar el césped híbrido de estadios de España como el Santiago Bernabéu (Real Madrid), San Mamés (Athletic Club) y el Orange Vélodrome de Marsella (Francia); además de ser el encargado de la grama del Lusail Stadium que vio la final del Mundial de Catar en 2022.

Qué se ha hecho y qué falta

El proyecto incluye maquinaria de cosido fabricada en Alemania, sensores de humedad, riego inteligente y un sistema de drenaje diseñado para responder incluso en lluvias extremas. Sin embargo, el propio concesionario ha reconocido que el proceso ha sido más lento de lo previsto.

“Fue un proceso traumático, pero necesario”, explicó Mauricio Hoyos, al referirse a la transición hacia la grama híbrida, una tendencia que hoy siguen los principales estadios del mundo.

Desde Equiver, su gerente Juan Carlos Salamanca ha señalado que la intervención busca estabilizar la zona radicular del campo, evitar terrones y mejorar la tracción, el rebote y la velocidad del balón, factores clave para la seguridad de los jugadores.

Un proyecto privado y a largo plazo

Sencia ha insistido en que el proyecto se financia con recursos 100 % privados y que la obra del nuevo estadio y el complejo de entretenimiento iniciará en marzo de 2026, con una proyección de finalización en 2029.

Mientras tanto, el estadio seguirá siendo sede de la Liga BetPlay, partidos internacionales y eventos masivos, un factor que mantiene la grama bajo exigencia constante.

Así, el episodio del partido suspendido dejó en evidencia que el proceso aún no está terminado y que la recuperación total del campo sigue siendo una tarea en curso, con nombres, contratos e inversiones claramente identificados.

