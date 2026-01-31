La población de Soacha con sus 1.5 millones de vecinos tendrán puente para pasar a Bosa sin utilizar la autopista sur

El pasado 23 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en cabeza de Orlando Molano, la Gobernación de Cundinamarca con Jorge Emilio Rey la Agencia Regional de Movilidad teniendo como titular a Claudia Mercado, firmaron un Convenio Interadministrativo para la construcción del puente vehicular Tibanica, ubicado en los límites del municipio de Soacha y la Localidad de Bosa al sur de Bogotá. la obra tendrá una inversión superior a los 100 mil millones de pesos aportados por cada una de las tres entidades.

El acuerdo 08, firmado el 23 de septiembre de 2025, autorizó a la Directora de la Agencia Regional de Movilidad Claudia Mercado, para suscribir el convenio entre las 3 entidades con el fin de aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales y prediales para la contratación, construcción y ejecución, de la conexión vial y de espacio público sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Avenida Ciudad de Cali entre el municipio de Soacha, Cundinamarca y Bogotá.

Según el acuerdo firmado, la Gobernación de Cundinamarca aportó $36.685.768.784 millones, mientras que la Agencia Regional de Movilidad entrego para el proyecto $10.000.000.000 millones y la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, puso un presupuesto de $56.685.768.784 millones, para un total de aportes de $103.371.537.568. sin embargo, el IDU ha manifestado que el proyecto tiene un costo de 118 mil millones de pesos.

Características del proyecto

De acuerdo con la información entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el puente vehicular Tibanica, tendrá una longitud de 87 metros y 40 metros de ancho, estará ubicado sobre la quebrada que lleva su mismo nombre, será una estructura de 4 carriles, es decir dos calzadas por sentido, una cicloruta que conectará con las ciclorutas de la Avenida ciudad de Cali y la del municipio de Soacha, la construcción de este puente vehicular permite prolongar la Avenida ciudad de Cali hacia el municipio de Soacha, con carriles exclusivos para el transporte masivo Transmilenio que conectaran con la estación Tibanica primavera.

La nueva vía, descongestionará la autopista sur y consolidará la troncal exclusiva para el sistema integrado de transporte público de Bogotá que atenderá la demanda del sur de la ciudad. para esta iniciativa se tiene previsto la intervención de 38.400 metros cuadrados de espacio público, en este proyecto, el Instituto de Desarrollo Urbano, tiene la misión de acompañar técnicamente la iniciativa, hace un seguimiento a la intervención, entregará los estudios y diseños definitivos y adelantará la gestión predial que le corresponde al Distrito. Se espera que la ejecución de las obras se realice durante 2026, actualmente el IDU está en la etapa de revisión de los diseños.

El proyecto beneficiará directamente a más de 250 mil habitantes del municipio de Soacha en el sector de ciudad verde y en total se verán beneficiados 1.5 millones de personas del sur de la ciudad que diariamente circulan por la autopista sur entre el municipio de Soacha y la capital del país. Para la gestión predial y avanzar en el proceso de construcción el IDU expidió la resolución #1369 de 2025, teniendo en cuenta que zona donde se desarrollara el proyecto tiene predios tanto en Bogotá como en el municipio de Soacha, además allí se encuentra el humedal y el cabal Tibanica en la Localidad de Bosa. Los cuales deben ser protegidos por la norma ambiental, este nuevo puente vehicular, también se conectará con la avenida terreros.

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), será la entidad encargada de ejecutar la iniciativa y adelantará la estructuración del proyecto, adjudicación de los contratos y realiza el proceso de selección entre los proponentes, después que el IDU entregue los estudios y diseños, al tiempo que supervisará la ejecución de las obras en ejecución.

