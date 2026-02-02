Laura Fernández, heredera del presidente Chaves y apoyada por Trump, arrasa en Costa Rica

La elegida de Chaves somo sucesora, cercana a Bukele logró cerca de 50 % de los votos con un discurso de mano dura y continuidad

En la primera vuelta y con casi el 50 % de la votación, Laura Fernández se convirtió en la presidenta de Costa Rica. Necesitaba superar el 40 % para ganar. Antes de medianoche ya se había dirigido a los 5,4 millones de costarricenses celebrando su triunfo contundente. Como candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) quedó por encima de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, que rondó el 33 % y de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles del Frente Amplio, que apenas llegaron a 4 % y 3 %.

Fernández, 39 años, fue la candidata que señaló el presidente Rodrigo Chaves como sucesora, para dar continuidad a su modelo político. Por eso ella se presentó como la "continuidad del cambio" y la "heredera", buscando aprovechar los altos índices de aprobación de Chaves, con su discurso antiestablecimiento de corte populista.

Chaves fue quien le dio impuso a su carrera política. Con él fue ministra de Planificación y jefa de gabinete cargo al que renunció en enero de 2025 para postularse a las elecciones presidenciales por el Partido Pueblo Soberano (PPS). Antes fue asesora de parlamento y en 2018, fue candidata a la vicepresidencia con Mario Redondo Poveda.

La licenciada en Ciencias Políticas con maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática de la Universidad de Costa Rica, apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ganó con un programa fuerte contra la criminalidad que llama de orden y seguridad. En este campo es notable su cercanía con Chaves que chocó con otros poderes del Estado, y con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. De hecho, una de las sorpresas de la jornada electoral del domingo la dio Bukele cuando se adelantó a felicitarle por su elección antes de que se presentaran oficialmente los resultados.

Ese es uno de los temores de sus detractores que perciben la posibilidad de una fuerte dosis de autoritarismo en sus manos. Por eso no extrañó que en su discurso de victoria hiciera clara relación a que “no voy a permitir nunca el autoritarismo”. Pero si anunció que van a cambiar las "reglas del juego político" en Costa Rica, una de las democracias más estables de América Latina. "El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", dijo como presidenta electa.

Ella prometió mano dura contra el crimen organizado, fijando un estado de excepción en zonas conflictivas, hacer una reforma del Poder Judicial y de las leyes contra la criminalidad. Además de continuar con la megacárcel inspirada en la existente en El Salvador. Asimismo, en su programa está la venta delBanco de Costa Rica y Bicsa, dos bancos públicos con los que la candidata, asegura, destinaría a financiar el sistema público de pensiones.

El apoyo parlamentario grande, sin mayoría absoluta

Laura Fernàndez estará apoyada con un buen respaldo parlamentario. En total, 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a votar para elegir nuevas autoridades entre 20 opciones presidenciales y más de mil aspirantes a 57 escaños de diputados. La participación estuvo por encima de los comicios recientes, muy cerca del 70 %. El oficialismo también consiguió la victoria en los comicios legislativos, aunque por un margen más estrecho que el logrado por Fernández. Con alrededor del 40% de los votos, PPSO conseguiría 30 o 31 escaños quedando como la principal fuerza, pero sin alcanzar la mayoría absoluta como era el aspiración y para lo cual le faltarían 10 escaños.

El 8 de mayo se iniciará el gobierno de Laura Fernández que según ha reiterado mantendrá las iniciativas del actual gobierno, al punto que ha hablado de la posibilidad de ofrecerle a Rodrigo Cjhavez un cargo como ministro.

