El lio de la compra de 106 predios para 4 grandes obras enredan al director del IDU en la Alcaldía de Claudia López

La Contraloría de Bogotá, detectó presuntas irregularidades en la compra de 106 que adelantó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, durante la pasada Administración de la exalcaldesa Claudia López, entre los años 2020 y 2022 para la ejecución de importantes obras en la ciudad como: los cables de San Cristóbal, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Centenario y la Avenida Caracas, el corredor verde al norte entre otras. Los hallazgos fiscales establecidos por el organismo de control en el IDU, superan los 150 mil millones.

De acuerdo con lo manifestado por Juan Carlos Gualdrón de la Contraloría de Bogotá, en las indagaciones preliminares realizadas en el Instituto de Desarrollo Urbano, encontró una gestión inconclusa en la compra de 106 predios necesario para la realización de proyectos de infraestructura los cuales se pagaron entre los años 2020 y 2022 a través de una promesa de compra venta, requisito para llevar a cabo la expropiación administrativa, pero pasados tres del proceso, el IDU no ha podido terminar el proceso de titularidad de los predios por un valor de $121.771.442.114 millones.

Como resultado de esa mala gestión predial que se hizo en la Alcaldía de la exalcaldesa Claudia López, el Instituto de Desarrollo Urbano ha tenido que invertir más tiempo y dinero en la ejecución de obras no previstas, e interventorías, todo ello producto de la no entrega de los predios en los plazos determinados los cuales son necesarios para la realización de las obras; por una cuantía de $ 29.726. 873.324 millones.

Las presuntas irregularidades halladas por la Contraloría de Bogotá en el IDU, fueron trasladadas a la dirección de responsabilidad fiscal y cobro coactivo del órgano de control, con el fin de determinar posibles responsables que paguen por lo ocurrido. Teniendo en cuenta que esta es la hora que existen predios que no han podido ser entregado a los contratistas para culminar dichas obras por lo cual es evidente el retraso en varias obras que se ejecutan en varios sectores de la ciudad.

En tal sentido el Contralor de Bogotá, Julián Ruíz, le hizo un llamado al Director del Instituto de Desarrollo Urbano Orlando Molano, para que termine el proceso de escrituración y acciones administrativas que halla que hacer con dichos predios con el objetivo de ajustar los cronogramas obras, de esta forma se pueda cumplir a la ciudad con la ejecución de las obras.

Según la Contraloría Distrital, algunos de estos 106 predios no están legalizados y por esta razón no han podido avanzar en el proceso de compra y lo grave es que se requieren para la terminación de algunos puentes y avenidas en toda la ciudad. El objetivo del ente de control es que se pueda recuperar la plata y destrabar el desarrollo de las obras, para avanzar en lo posible con los predios en manos de los contratistas para que ejecuten a tiempo las obras de infraestructura.

Sobre el tema, el Director del instituto de Desarrollo Urbano IDU, Orlando Molano Pérez dijo que, la entidad está haciendo una revisión a cada uno de los predios, con el fin de culminar la titulación del predio que ya está pago. También están coordinando con el área encargada de adquirir los predios, para que la entrega de predios coincida con el cronograma de las obras y contar con la disponibilidad de los predios, antes de iniciar los nuevos proyectos.

Aseguró el funcionario que, para iniciar las obras, se requiere el concepto de viabilidad predial, el cual exige contar con al menos el 80% de los predios y del 100% de los predios ofertados y el IDU, seguirá garantizando una mayor rigurosidad en la gestión predial para tener los predios a tiempo.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.