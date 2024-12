Cómo lograron recuperar de las ruinas un colegio en Risaralda para casi mil niños

.Publicidad.

Se acabó la espera de los estudiantes de la Institución Educativa Labouré en Risaralda. Después de 3 años de espera, incumplimientos e inconvenientes. Al fin, la directora Nubia Marina Bedoya al fin tiene un lugar adecuado para enseñar a los (960) estudiantes, el monto de la inversión fue de $ 18.280.860.235. Las remodelaciones trajeron salones de clase, aulas especializadas, una cocina, un comedor y un patio nuevo. Todo hizo parte de un proceso llevado por la Contraloría, el Ministerio de Educación, los constructores, la veeduría y la comunidad.

La historia del Labouré

Cuando el colegio de Risaralda cumplió 90 años. Bastante de la estructura estaba muy deteriorada, para dar una idea, la pintura estaba desgastada, los pilares de madera tenían bastante daño, la cancha de futbol tenía bastante vegetación y abandono, los aros de baloncesto no servían para jugar y el techo sufría de goteras. La institución se parecía a una más a una ruina que a un centro educativo, el peso de cerca de 1.080 meses de existencia se sentía en el lugar.

Con el panorama anterior la comunidad de Santa Rosa de Cabal se preguntó ¿se debe remodelar el edificio o construir un nuevo claustro educativo? La duda era crítica para los estudiantes del Labouré, porque mientras las autoridades respondían la interrogante a los alumnos les tocaba andar como errantes sin techo, el no tener un lugar donde estudiar los obligó a moverse.

Cuando se decidió apostar por una remodelación, la fuente de los recursos fue el Ministerio de Educación, en 2020 seguía las ordenes de María Victoria Angulo, con la institución encargada para el caso, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa-FFIE. El consorcio encargado para la tarea de construcción fue Mota Engi.

Por parte de la administración local, el alcalde de Santa Rosa de Cabal era Rodrigo Toro, el gobernador de Risaralda de la época era Víctor Manuel Tamayo.

La construcción

La fecha de inicio del contrato entre fue el 19 de noviembre de 2020. La obra fue problemática por dos motivos. El primero el contratista no cumple con lo prometido; no obstante, las prórrogas, el plazo original de 16 meses no se cumplió. El segundo, fue el problema de la comunidad quien no aceptaba la propuesta de construir una nueva sede en el sur del municipio de Santa Rosa de Cabal a más de dos kilómetros. Si se accedía al deseo de la comunidad se debía colocar un cheque más grande por los trámites requerir del gasto extra de la matrícula de servicios públicos.

La nueva empresa para recuperar la obra fue el consorcio nuevo horizonte, quien debía conseguir los tramites faltantes y cumplir con la remodelación del lugar. La empresa constructora comenzó los trabajos en 2022; no obstante, se debieron enfrentar nuevos inconvenientes, por ejemplo, el diseño de las tuberías. En la labor se debe recalcar el acompañamiento del veedor ciudadano José María Hincapié.

Si bien el nuevo plazo de entrega se pensó en marzo de 2023, los retrasos, los inconvenientes, las prórrogas y suspensiones modificaron la fecha de entrega al 30 de septiembre de 2023. El nuevo lugar tenía un área intervenida de 4861 metros cuadrados, 24 aulas nuevas, una biblioteca, un aula de bilingüismo, un laboratorio, un aula de tecnología e innovación, el comedor, la cocina, la zona administrativa, 41 baterías sanitarias y una zona recreativa.

La reforma del colegio hace parte del programa Compromiso por Colombia de la Contraloría que ha logrado rescatar varias obras, por ejemplo, Gramalote en Santander. La idea de la política es recuperar las construcciones a medio hacer y beneficiar a la comunidad, no solo quedarse con investigaciones penales o fiscales

