- Cómo lograr uno de los 10 mil cupos para estudiar inglés gratis en el Colombo Americano

¿Es mayor de edad, quiere aprender otro idioma y no tiene dinero para invertir en educación? Oportunidades hay. A las múltiples opciones digitales gratuitas que se encuentras en la red, se suma una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, que beneficiará a 10 mil becarios con un programa que tendrá una intensidad de 160 horas y será completamente virtual.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, en cabeza de María del Pilar López y en alianza con las alcaldías locales de Bogotá, a través de los Fondos de Desarrollo Local y el Centro Colombo Americano de Bogotá, abrió la tercera convocatoria del programa YES Bogotá, con el fin de beneficiar a 10.000 bogotanos con igual número de becas totales para que puedan fortalecer sus conocimientos de una segunda lengua, mientras que amplían su portafolio de oportunidades para conseguir un empleo.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que vivan en Bogotá y cuenten con un nivel mínimo de inglés A2. Dicha formación les permitirá avanzar desde el nivel B1 y mejorar sus competencias comunicativas para desenvolverse con mayor capacidad y confianza en el mundo laboral y profesional. De acuerdo con el Alcalde Galán, aprender inglés en Bogotá no puede ser un privilegio, sino una oportunidad.

De los 10.000 cupos que están disponibles, 2.431 fueron dispuestos para habitantes de Usaquén, Bosa, Engativá, Suba y Kennedy, debido a que los Fondos de Desarrollo de las alcaldías locales aportaron recursos que hicieron posible la convocatoria. Además, fueron fundamentales para que habitantes de dichas zonas puedan acceder a este tipo de programas que favorezcan su calidad de vida.

Para la Gerente General del Centro Colombo Americano de Bogotá, Janet Van Deren, la convocatoria demuestra la consolidación que tiene el programa y la estrategia de la Alcaldía para entregar herramientas útiles al mundo laboral. Más allá de enseñar inglés, el Centro busca que los participantes desarrollen habilidades para desenvolverse con mayor seguridad en espacios laborales y fortalecer su perfil profesional en un mercado cada vez más competitivo.

Con el programa Yes Bogotá, la Alcaldía de Galán ya ha certificado, entre marzo y julio de este año, más de 1.700 personas, quienes consolidaron sus competencias en inglés y ampliaron sus posibilidades de formación para trabajar. La iniciativa hace parte de las apuestas de la administración distrital por cerrar la brecha de acceso a la formación, fortalecer el talento humano y generar mayores oportunidades de empleo en una economía cada vez más globalizada.

Durante el lanzamiento de la convocatoria, el alcalde Galán resaltó la participación de 14 empresas con disponibilidad de 600 empleos relacionados con el sector Business Process Outsourcing (BPO), con el fin de que los participantes puedan hacer parte de un proceso de selección.

Los ciudadanos que estén interesados pueden inscribirse por medio del este enlace https: https://www.colombobogota.edu.co/desarrollo-economico. Los cursos son gratuitos y se dictarán de forma virtual. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 17 de agosto de 2026.

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