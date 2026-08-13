- Supergiros ofrece enviar dinero gratis a familiares y amigos víctimas del terremoto

La gigante red habilitará sus 25 mil puntos para hacer giros sin costo a Valle, Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó y recibirá donaciones destinadas a damnificados

En medio de la emergencia nacional desatada por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, el sector privado continúa sumando esfuerzos para mitigar el impacto en las zonas más golpeadas.

En las últimas horas, la red SuperGiros anunció su vinculación a la campaña nacional "Colombia, un solo Corazón", desplegando toda su capacidad logística para conectar a las familias y facilitar la llegada de ayudas económicas.

La compañía confirmó que, a partir del 14 de agosto, y hasta nuevo aviso, pondrá a disposición su extensa red de más de 25.000 puntos de atención distribuidos por toda la geografía nacional para trazar un "mapa solidario".

La primera medida de choque será la habilitación de giros gratuitos (a costo cero) para todos los envíos de dinero que tengan como destino Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y Chocó, los cinco departamentos que sufrieron los mayores estragos por el movimiento telúrico.

Esta iniciativa busca garantizar que los recursos enviados por los colombianos a sus familiares en las zonas de desastre llegue sin ningún tipo de deducción por costos de transacción.

"Nuestra mayor fortaleza es la capilaridad, esa capacidad de estar en la esquina de cada barrio y en los municipios más apartados del país a donde nadie más llega.

Hoy, esos 25.000 puntos se convierten en un mapa solidario al servicio de la comunidad. Hemos decidido que la solidaridad no puede tener un costo de transacción, por eso todos los giros hacia Valle, el Eje Cafetero y Chocó serán completamente gratis", aseguró Edgar Páez, presidente de SuperGiros, durante el anuncio .

Efectivo para la reconstrucción: la alianza con ProPacífico

Adicionalmente a los giros gratuitos entre particulares, la empresa anunció la activación desde este viernes del convenio "Colombia Unida", una alianza estratégica sellada con la fundación ProPacífico. A través de este mecanismo, SuperGiros ha convertido todas sus oficinas en el país en centros de acopio de dinero en efectivo.

La logística es sencilla: cualquier ciudadano, sin importar en qué lugar de Colombia se encuentre, puede acercarse a una ventanilla de la red de servicios y realizar su donación en efectivo de manera directa y segura. Estos fondos serán centralizados y administrados por ProPacífico, organización que cuenta con la experiencia técnica en los territorios para garantizar que los recursos se ejecuten rápidamente en la compra de insumos de primera necesidad y, en una segunda fase, en la reconstrucción de infraestructura comunitaria.

"En momentos de crisis, la inmediatez y la transparencia son fundamentales para salvar vidas y reconstruir tejido social. Gracias a esta alianza bajo el convenio 'Colombia Unida', cualquier colombiano, sin importar si está bancarizado o no, puede entregar su aporte en efectivo en la esquina de su casa. Nosotros nos encargaremos de que ese dinero se traduzca de forma ágil y transparente en ayudas tangibles para los territorios que hoy están sufriendo", señaló María Angélica Guzmán, vocera de ProPacífico.

La integración de SuperGiros a "Colombia, un solo Corazón" responde al llamado de articulación entre el Gobierno Nacional y la empresa privada, una sinergia que ha sido fundamental en las últimas horas. Esta medida se suma a las caravanas de ayuda humanitaria y a los fondos de emergencia que ya están siendo desplegados hacia el epicentro de la tragedia, demostrando que, ante la adversidad, la infraestructura comercial del país también puede transformarse en una red de asistencia social.

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