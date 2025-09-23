Cómo llegar al desconocido pueblo de Boyacá que está conquistando por su arquitectura y paisajes

Aunque no es muy cerca de Bogotá, este mágico destino está empezando a llamar la atención como un lugar alternativo para conocer el departamento

Quien visita Boyacá suele recorrer solo los lugares más populares, dejando de lado otros rincones especiales y llenos de historia. Sin embargo, poco a poco esos destinos olvidados comienzan a ganar el reconocimiento que merecen. Ese es el caso de Belén, un poco conocido pueblo de Boyacá, que rara vez aparece en la lista de municipios a visitar, pero cuya magia resulta imperdible. Le contamos cómo puede llegar a este destino y lo que puede realizar allí.

La ruta que lleva a Belén, el poco conocido pueblo de Boyacá

No todos saben dónde está ubicado este destino particular. Para llegar a Belén hay que recorrer cerca de 219 kilómetros desde Bogotá —o un poco más, según el punto de partida— tomando la ruta habitual hacia Boyacá, es decir, saliendo por el norte de la ciudad. El camino permite disfrutar de los paisajes que ofrecen las carreteras boyacenses, atravesar la capital, Tunja, y continuar hacia Duitama, uno de los municipios más visitados de la región.

Unos kilómetros más adelante aparece Belén: un pueblo pequeño y acogedor, con encanto propio. Es un lugar que vale la pena conocer y le contamos por qué.

Todo lo que se puede hacer en este rincón del departamento

Su parque principal es el corazón del municipio y se distingue de otros pueblos boyacenses. Allí, la iglesia resalta por su arquitectura, mientras que las casas que la rodean lucen modernas, distintas al aire colonial que predomina en otras localidades. Lo que no cambia es la calidez de sus habitantes, siempre dispuestos a recibir a los visitantes.

Laguna Grande, Foto: Situr.

Uno de los lugares más llamativos es el Museo del Búho, un espacio cultural donde se pueden apreciar colecciones de arqueología, arte, ciencias naturales y más. Pero como ocurre en gran parte de Boyacá, la naturaleza es la gran protagonista. Desde Belén es posible recorrer el sendero de la Laguna Grande, rodeado de bosques de frailejones y pequeñas lagunas, un paisaje de páramo único.

También se encuentra el histórico Camino Real, vía que conecta a Belén con Málaga (Santander), recordando la importancia de estos pueblos en las rutas antiguas. Y para completar la experiencia, no se puede dejar de lado la tradición gastronómica: la producción de quesos y dulces es una de las actividades más relevantes en el municipio, un verdadero orgullo local que deleita a quienes lo visitan.

