Cuál es el pueblo de Cundinamarca cerca a Bogotá donde se puede conseguir la mejor fritanga del país

Este plato popular es la debilidad de más de uno y en este municipio se puede encontrar la mejor de todas. Así puede llegar desde Bogotá

La gastronomía colombiana es tan especial que, además de los famosos platos típicos, también ofrece delicias populares que han conquistado a miles de paladares. Una de ellas es la fritanga, un festín que reúne diferentes cortes de carne, embutidos, papa, yuca y mucho más. En Bogotá abundan los lugares donde se puede disfrutar de este plato, pero hay un pueblo de Cundinamarca que se ha ganado el título de tener la mejor fritanga del país: Cogua.

Cómo llegar a Cogua, el pueblo de Cundinamarca de la fritanga

Ubicado a tan solo 51 kilómetros de Bogotá, Cogua se convierte en una escapada ideal para quienes quieren salir de la rutina y disfrutar de buena comida. El trayecto es sencillo: basta con tomar la vía hacia Cajicá y, antes de llegar a Zipaquirá, tomar el desvío que conduce directamente al municipio. En menos de hora y media —y a veces en menos— los viajeros podrán encontrarse con un pueblo acogedor que, además de su fritanga, también es famoso por la calidad de su morcilla.

Pero Cogua no solo se saborea; también se vive y se recorre. Este destino cundinamarqués tiene planes para todos los gustos.

Más allá de la fritanga: naturaleza, cultura y tradición

El Embalse del Neusa es uno de los lugares más emblemáticos. Se trata de un inmenso espacio natural rodeado de bosque y vegetación, perfecto para desconectarse. Allí los visitantes pueden alquilar cabañas, acampar o disfrutar de un asado al aire libre mientras contemplan el paisaje.

Otro plan imperdible es el ascenso al Cerro El Púlpito, un recorrido de más de dos kilómetros que conecta directamente con la naturaleza. Al llegar a la cima, el esfuerzo se recompensa con una vista privilegiada del municipio y sus alrededores.

|Le puede interesar Los millonarios que se casaron con las 4 reinas más queridas de Colombia

Cogua también tiene rincones para quienes disfrutan del turismo religioso. La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, con su arquitectura imponente y su importancia histórica, es parada obligatoria en el corazón del pueblo.

Foto: Cogua Turística.

Descubrir Cogua es descubrir una mezcla única de sabores, tradición y naturaleza. Ir en busca de la mejor fritanga del país se convierte, entonces, en la excusa perfecta para explorar un municipio lleno de encanto y hospitalidad, muy cerca de la capital.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.