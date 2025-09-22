Quién está detrás de la casa flotante que pusieron en el Parque Lourdes

La obra del artista argentino hace parte del Bienal Internacional de Arte de Bogotá, un evento que se toma el espacio público

La obra del artista argentino hace parte del Bienal Internacional de Arte de Bogotá, un evento que se toma el espacio público

La casa café se alza a diez metros de altura. Su estructura se sostiene gracias a una grúa y el piso que debería ir anclado a la tierra, luce unas vistosas raíces que parecen arrancadas con prisa. Esta obra se antepone a la iglesia neogótica de la Plaza de Lourdes y hace parte de una intervención gestionada por el Bienal Internacional de Arte de Bogotá que estará en exhibición hasta el próximo 9 de noviembre.

Este proyecto al aire libre, “Arrancada de raíz”, es de la autoría del artista conceptual argentino Leandro Erlich. Para él, la casa habla sobre la idea y el anhelo de tener una casa. Un deseo que en un país como Colombia, en donde abunda el desplazamiento forzado, la desigualdad y la violencia, es difícil de materializar.

Le podría interesar: El tranquilo retiro del fotógrafo de Escobar, un ex M-19 que hoy vive de vender viejas imágenes del capo

“Ese anhelo tan querido y tan perseguido de poder tener una casa, un lugar donde vivir y de entender también que una casa como esta que tiene raíces es parte de un elemento vivo”, explicó el autor en entrevista con el Canal Capital.

En la inauguración del evento, que fue anunciado con cientos de flores en las aguas del Eje Ambiental, estuvo presente el Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el país no había tenido un Bienal de esta magnitud, tanto por el número de obras artísticas como de espacios intervenidos.

El Bienal Internacional de Arte de Bogotá

Con una duración de siete semanas consecutivas, la Bienal Internacional de Arte de Bogotá se consolida como uno de los eventos artísticos más relevantes de la ciudad. En esta edición, el país invitado es México y participan más de 250 artistas, entre ellos Mónica Mayer, Amaranta Almaraz, Yunuen Díaz y Pilar Cárdenas.

Pero la ambición de este evento no yace únicamente en la calidad de los artistas, también resaltan los espacios en los que se llevan a cabo las exposiciones. La Plaza de Lourdes es uno de los lugares, al igual que el Palacio de San Francisco, el Parque Santander, la Plazoleta de la Universidad del Rosario, el Espacio Odeón y otros 18 espacios públicos más.

Leer más: Emma Reyes regresa a los salones del MAMBO con la exposición 'El oráculo de la noche'

La misión principal de esta serie de intervenciones es crear un diálogo entre la ciudadanía, las producciones locales e internacionales con espacios no convencionales, resaltando la búsqueda de bienestar entre las urbes, donde se entrecruzan los deseos individuales, colectivos y los vínculos con el territorio.

Para conocer la programación completa puede visitar la página oficial del evento, donde encontrará los horarios, información sobre los expositores y más: https://www.bienalbogota.com/

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.