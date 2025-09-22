Los 3 restaurantes en Bogotá para disfrutar el mejor chicharrón de la ciudad, hay porciones generosas

Este famoso platillo, ha ganado gran popularidad fuera de Antioquia, y hoy en la capital hay varios lugares en los que se puede disfrutar de esta preparación

El chicharrón se ha convertido en uno de los platos más queridos de la cocina colombiana, especialmente en la tradición paisa. Su sabor, textura crujiente y la posibilidad de combinarlo con distintos acompañamientos han hecho que pase de ser una simple entrada a convertirse en plato fuerte en numerosos restaurantes. Si usted es amante de esta preparación, le contamos sobre tres restaurantes en Bogotá donde el chicharrón es protagonista y promete una experiencia que no se puede perder.

3 restaurantes en Bogotá para comerse un buen chicharrón

En Bogotá existen varios puntos de Love Chicharrón, un restaurante que nació de una historia de amor y que hoy se ha ganado un lugar en la mesa de muchos capitalinos. Aquí se puede disfrutar del clásico chicharrón acompañado de arepa de queso o de preparaciones más arriesgadas como el ceviche de chicharrón. Una propuesta rápida, sabrosa y que busca acercarse a la esencia paisa.

Así es el cono de Love Chciarrón

Para quienes buscan una experiencia más sofisticada, Cotiza Longaniza es una parada obligada. Su chicharrón no es cualquier chicharrón: se cura y se confita lentamente hasta lograr una textura perfecta, crocante por fuera y suave por dentro. El plato suele servirse con papas y ají, logrando una combinación equilibrada entre lo tradicional y lo gourmet. Una opción para quienes quieren disfrutar de este clásico colombiano con un nivel extra de detalle.

El recorrido termina en un lugar icónico del sector de Unilago, donde por más de dos décadas funciona el puesto callejero Papi Quiero Piña. Este negocio se ha hecho famoso por la generosidad de sus porciones y por el chicharrón crocante que ha enamorado a varias generaciones de bogotanos. La experiencia aquí es auténtica y popular: el plato incluye papa, plátano, arepa y morcilla, todo a un precio asequible y con el sabor de la tradición.

En Bogotá hay muchas formas de disfrutar de un buen chicharrón, pero estas tres recomendaciones son infalibles: desde la propuesta rápida y moderna, pasando por la versión gourmet, hasta la opción más tradicional y callejera. Un recorrido gastronómico que ningún amante del chicharrón debería perderse.

