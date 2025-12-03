- Con una monumental cubierta la fábrica de laminados Lamitech impone récord de generación de energía solar

La empresa liderada por Jorge Zapata está en Cartagena y logró el proyecto con el apoyo de Surtigas y Promigas en cabeza de Juna Manuel Rojas

Lamitech, una empresa que produce laminados decorativos de alta presión logró instalar una monumental cubierta para generación de energía solar en su sede de Cartagena, para aprovechar de manera eficiente la luminosidad del caribe.

El negocio se enfoca en producir laminados decorativos de alta presión, con su filial en Cartagena logró evitar la emisión de 1.960 Toneladas de CO 2 al año, equivalente a sembrar 93.350 árboles al año. El presidente de la compañía Jorge Ignacio Zapata ha buscado ponerse a la vanguardia en proyectos dirigidos a garantizar la sostenibilidad.

El innovador proyecto fue también una apuesta de Promigas y Surtigas, la distribuidora de gas liderada por Santiago Mejía Medina que tiene como principal mercado la Costa Caribe. Surtigas es una empresa colombiana que opera en más de 185 poblados de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Magdalena, y tiene más de 50 años de experiencia.

Promigas, cuyo presidente es Juan Manuel Rojas quien opera desde Barranquilla y es una de las mayores distribuidoras de gas natural, cubriendo la mitad del territorio colombiano, , también apoya el desarrollo de cerca de 360 proyectos enfocados en la descarbonización del sector productivo como el de Lamitech en el caribe.

La compañía Promigas tiene para 2025 varios proyectos importantes. Uno de ellos es la ampliación de la planta de regasificación de Cartagena, otra apuesta importante es la reconversión del Oleoducto Central de Colombia (ODC) en un gasoducto. Promigas en este año busca invertir millones de dólares para garantizar el flujo de gas en el país.

Lamitech nació en 1994 con la unión de dos empresas: Fórmica de Bogotá y Sintéticos de Medellín. Con el pasar de los años consiguió ventas por $ 129.000 millones con clientes en Colombia, el área Andina, México, Norteamérica, Europa y esporádicas ventas a Israel y Singapur. Alrededor de los productos Fórmica, laminados de alta presión, han consolido su crecimiento. Como es una compañía con una fuerte orientación a las exportaciones su fábrica principal se ubica en Cartagena, el 60% de sus clientes son del extranjero.

