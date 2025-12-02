Desde el Putumayo y avalada por el Partido Verde llega una mujer indígena a ser la segunda de Edwin Palma en Minminas

La nueva viceministra Sorrel Aroca como gobernadora afrontó la avalancha de Mocoa y aunque la Procuraduría la destituyo el Consejo de Estado le quitó la sanción  

Por:
diciembre 02, 2025
Desde el Putumayo y avalada por el Partido Verde llega una mujer indígena a ser la segunda de Edwin Palma en Minminas

La principal tarea de Sorrel Aroca, una mujer indígena proveniente del Putumayo, en el Ministerio de Minas será velar por el proyecto bandera de esta recta final del sector minero: la nueva Ley Minera. La iniciativa promovida por Edwin Palma, busca modernizar la minería y conectarla con la política de transición energética, que es una de las políticas insignias del gobierno Petro.

Aroca es una indígena oriunda de Orito, Putumayo. También estudió derecho en la Universidad Libre. Por sus estudios pudo trabajar en la Secretaria de Despacho en la Gobernación de Putumayo. En ese momento estaba en el cargo de Gobernador, Felipe Alfonso Guzmán, quien enfrentó una destitución de la Procuraduría en 2013 por irregularidades en la licitación para la construcción del acueducto regional en el municipio de Valle del Guamez fase I en el departamento de Putumayo.

Una vez abandona el cargo fue diputada en la Asamblea Departamental del Putumayo. Lugar donde llamó la atención del Partido Verde, fundado por Carlos Ramón González, que le concedió el aval para aspirar a la gobernación del Putumayo convirtiéndola en la primera mandataria en la historia del departamento.

A Aroca le tocó afrontar la avalancha de Mocoa en la que el lodo y las aguas embravecidas enterraron 344 personas. Aunque la  Fiscalía intentó responsabilizarla por falta de previsión como  autoridad, la gobernadora demostró su inocencia. Sorrel Aroca fue destituida por la Procuraduría por un asunto completamente distinto: fue señalada en un contrato del servicio de vigilancia en el departamento durante su período, por un monto de $ 5.453 millones de pesos. La gobernadora apeló ante el Consejo de Estado que suspendió la sanción.

Antes de ser llamada por Palma en Ministerio de Minas la exgobernadora trabajó como contratista en la Defensoría del Pueblo, en ese momento tenía a la cabeza a Carlos Camargo.

 Siempre ha mantenido su vinculación al Partido Verde y apoyó la candidatura presidencial de Carlos Amaya, un respaldo que fue definitivo para acceder  al viceministerio.  

Vea También: El duro académico sindicalista que Edwin Palma se llevó como jefe de gabinete del Ministerio de Minas

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , , ,
0
El contrato de los pasaportes con la Casa de la moneda del Portugal quedaría en el aire

El contrato de los pasaportes con la Casa de la moneda del Portugal quedaría en el aire

Las pesadas frases de la fiscal Patiño con las que argumentó la acusación contra los exministros Velasco y Bonilla

Las pesadas frases de la fiscal Patiño con las que argumentó la acusación contra los exministros Velasco y Bonilla

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus