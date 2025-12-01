El fondo de inversión que posibilitó que los Santo Domingo estén en la cervecera AB InBev reaparece en los Sketchers

Fue Julio Mario Santo Domingo quien se alió con 3G Capital para avanzar en la globalización definitiva de Bavaria y ahora su hijo Alejandro le sigue los pasos

Fue hace veinte años, en el 2005 cuando Julio Mario Santo Domingo dio el primer gran paso hacia la internacionalización de las inversiones del Grupo Santo Domingo cuando hizo la fusión de Bavaria con SABmiller y le dijo adiós con su cervecera como negocio en Colombia. Se quedó con el 15,1 % de la cervecera surafricana y recibió USD 4.800 millones más una participación accionaria en la matriz.

Con esta movida Julio Mario Santo Domingo quien murió en el 2011 disparó la riqueza de la familia que entró a las grandes ligas internacionales.

Una década después en el 2015 se escaló otro peldaño, ya con su hijo Alejandro Santo Domingo con las riendas de la organización cuando en el 2015 se dio la fusión de SabMiller con la gigante cervecera multinacional AB InBev con SABMiller. El fondo de inversión 3G Capital fue el respaldo en aquella gran movida y ahora reaparece para la adquisición de la marca de tenis zapatos casuales Sketchers valorada en USD 9,4 mil millones, y cuya negociación se completó oficialmente en septiembre pasado.

Luego del fallecimiento de Julio Mario Santo Domingo , su hijo Alejandro Santo Domingo asumió la dirección de los negocios familiares. Su puesto en la junta directiva de SABmiller , sumado a su rol como vicepresidente para América Latina, fue crucial en la negociación de la fusión de las cerveceras. En dicha negociación con la belga-brasileña AB InBev, tuvo que tratar directamente con Paulo Lemman y sus socios, quienes además de ser los mayores accionistas de AB InBev, son los socios fundadores de 3G Capital.

La firma de inversión 3G Capital,con sede en Nueva York y Río de Janeiro, fue fundada en 2004 por los multimillonarios brasileños Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles. Estos empresarios compraron dos cerveceras brasileñas (Brahma y Companhia Antarctica Paulisat) y las convirtieron en el gigante AmBev.

Posteriormente, la fusionaron con la belga Intervew para crear InBev, y más tarde la expandieron al mercado norteamericano con la compra de Anheuser-Bush, dando origen a AB InBev, la cervecera más grande del mundo por volumen de producción con cerca de un 27 % de la producción mundial y más de 500 marcas de cerveza. Alejandro Santo Domingo participa en la junta directiva de AB InBev.

La relación de inversiones entre Alejandro Santo Domingo y los fundadores de 3G Capital se ha consolidado a lo largo de los años. La familia colombiana invierte en fondos de capital privado manejados por 3G Capital, y ha colaborado en acuerdos anteriores con reconocidas compañías como Kraft Heinz y Burger King. Como resultado de la última adquisición, marca de tenis Sketchers, esta dejará de cotizar en bolsa y 3G Capital asumirá su control.

