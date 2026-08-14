- Tres hermanas, una familia y el dolor que dejó el terremoto

La historia de los Saavedra Caicedo se convirtió en uno de los rostros humanos del terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto. Jairo Hernán Saavedra, Victoria Caicedo y dos de sus trillizas, Sofía e Isabella, murieron tras el colapso del edificio donde se encontraban en Cali. Ana María sobrevivió.

Foto: Proclama del Pacífico

Hay familias que construyen su historia alrededor de una mesa, de las fotografías guardadas durante años, de una canción que todos conocen o de esa costumbre de estar juntos que parece tan cotidiana que nadie imagina que pueda terminar.

Los Saavedra Caicedo eran una de ellas.

Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo habían formado una familia alrededor de tres hijas que llegaron juntas a la vida: Ana María, Sofía e Isabella. Eran trillizas, tenían 23 años y, según los testimonios conocidos después de la tragedia, habían crecido compartiendo mucho más que la fecha de nacimiento. Familiares las recuerdan como jóvenes inseparables, aficionadas a la música y al baile.

El domingo 9 de agosto todavía había música.

Horas antes del terremoto, Jairo y Vicky estuvieron en un establecimiento de Cali disfrutando de una noche de salsa. Las imágenes que después circularían en redes los muestran juntos, sonrientes, ajenos a lo que ocurriría pocas horas después. Según el testimonio del DJ del lugar, Jairo pidió escuchar Siempre alegre, de Raphy Leavitt y La Selecta, una de sus canciones favoritas.

La madrugada siguiente cambió la historia de la familia.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 hizo colapsar el edificio María Alvira, donde se encontraban los padres y sus tres hijas. En segundos, aquella familia quedó separada entre concreto, paredes y escombros.

Entonces comenzó otra historia: la de quienes buscaban.

Bomberos, rescatistas, vecinos y familiares trabajaron entre los restos del inmueble. Afuera, cada movimiento entre los escombros podía significar una noticia. Cada silencio prolongaba la incertidumbre.

Y apareció la vida.

Ana María Saavedra Caicedo fue encontrada con vida.

En medio de una tragedia que crecía con el paso de las horas, su rescate sostuvo durante algún tiempo la esperanza de que los demás también pudieran regresar.

Pero los hallazgos siguientes fueron distintos.

Los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo fueron recuperados sin vida. Los reportes de familiares y medios señalan que fueron encontrados abrazados.

Es difícil encontrar una imagen que explique mejor lo que puede significar una vida compartida.

Después apareció Sofía.

También había muerto.

Quedaba Isabella.

Durante horas, su nombre permaneció unido a una palabra que después de un terremoto puede sostener a una familia entera: desaparecida.

Mientras no apareciera, todavía existía una posibilidad.

Los rescatistas continuaron removiendo escombros. Los familiares esperaron. Cali conoció sus fotografías. Miles de personas que nunca habían visto a Isabella comenzaron a preguntar por ella.

La espera terminó la noche del jueves 13 de agosto.

Isabella Saavedra Caicedo fue encontrada sin vida.

De aquella familia de cinco personas que estaba junta cuando comenzó el terremoto, Ana María quedó como única sobreviviente del núcleo familiar.

Y quizá allí comienza la parte de esta historia que todavía no puede escribirse.

Porque sobrevivir también significa despertar después.

Significa regresar algún día a las fotografías y descubrir que quienes aparecen al lado ya no están. Significa recordar una infancia multiplicada por tres, cumpleaños compartidos, conversaciones entre hermanas, discusiones pequeñas, reconciliaciones, canciones, padres, celebraciones y una casa que alguna vez fue simplemente casa.

Ana María tendrá que recorrer ese camino acompañada por sus familiares y seres queridos.

Por eso la historia de los Saavedra Caicedo merece algo más que integrar una estadística del terremoto.

Jairo no era una cifra. Victoria no era una cifra. Sofía no era una cifra. Isabella no era una cifra. Ana María tampoco lo es.

Eran una familia.

El terremoto necesitó segundos para destruir el lugar donde estaban. Los rescatistas necesitaron días para buscar entre sus restos. Y quienes sobreviven necesitarán mucho más tiempo para comprender todo lo que ocurrió aquella madrugada.

En las fotografías anteriores al 10 de agosto todavía están los cinco.

Las tres hermanas siguen siendo trillizas.

Jairo y Vicky siguen siendo sus padres.

Y todos siguen perteneciendo a la misma familia.

Porque hay algo que ni siquiera los escombros pueden sepultar: haber vivido juntos y haber sido profundamente queridos.

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