- Cómo la alemana Natalie Ackermann recuperó el concurso de Miss Universo que RCN le había quitado

Después de un año en el que el canal de los Ardila tuvo la franquicia y produjo el reality Miss Universe, la ex reina alemana recuperó los derechos del concurso

La ex reina de belleza alemana Natalie Ackerman recibió la noticia de que sería de nuevo directora de la franquicia del Concurso Miss Universo después de una pelea de un año con el canal RCN, manejado por José Antonio de Brigard.

Los Ardila habían logrado quedarse con la franquicia que otorga la Miss Universe Organization y aprovecharon para producir un concurso de elección de la candidata que iría a Tailandia en 2025.

Los argumentos para volver a elegir a Ackerman fueron su trayectoria, la alineación que tiene con la marca y el prestigio que le da a la misma. Al retomar el timón, propone capitalizar su experiencia para fortalecer dicha plataforma.

Ackermann fue la encargada de poner en marcha Miss Universe Colombia tras la separación del Concurso Nacional de Belleza en 2020. Durante ese primer ciclo, consolidó el formato del certamen, la relación con las candidatas regionales y el vínculo directo con la organización internacional de Miss Universo, experiencia que ahora pesa en su regreso al frente de la franquicia.

El paréntesis mediático

En 2025, hubo una intervención bajo la influencia de Nawat Itsaragrisil, el nuevo dueño de la franquicia. Además, se presentó el cambio en la estructura internacional de la marca.

Durante este lapso, la licencia pasó al canal RCN, cambiando el enfoque del concurso hacia un modelo de entretenimiento masivo. De esta manera, el certamen se transformó en un formato de reality, en el que la gala final, celebrada el 28 de septiembre de 2025, coronó a Vanessa Pulgarín.

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Dicha edición contó con la participación de representantes de 32 departamentos que, junto a otras candidatas, fueron evaluadas en pasarela, oratoria, cultura general, liderazgo, inglés y preparación física. El proceso se transmitió como un docureality de 10 episodios y la final fue un largo capítulo de 3 horas, que se transmitió en horario estelar.

De ese modo, la gestión de RCN dejó resultados en términos de audiencia y visibilidad en cuanto a la coronación de Vanessa Pulgarín, quien alcanzó el Top 12 en la edición celebrada en Tailandia. Sin embargo, tras un "riguroso proceso de evaluación", la organización global determinó que el futuro de la franquicia en Colombia necesitaba un enfoque de marca que el modelo de televisión abierta no priorizaba.

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Mientras RCN se enfocó en el alcance de radiodifusión, el retorno a Ackermann marca el regreso a un modelo estratégico de base. El evento en 2026 será en San Juan (Puerto Rico) y tiene una proyección de 1.400 millones de espectadores de 130 países.

Ahora, la empresaria colombo alemana tendrá de nuevo la responsabilidad de elegir y preparar a la representante del país de cara a la edición número 75 de uno de los concursos de belleza más reconocidos del circuito internacional. Miss Universe Colombia, por su parte, ha manifestado que anunciará "próximamente" las fechas y el formato oficial de la convocatoria.

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