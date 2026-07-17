La pelea que se avecina entre Amparo Grisales y Claudia Bahamón por el rating de las noches

RCN y Caracol se enfrentan este 21 de julio por el rating con los estrenos de 'MasterChef' y 'Yo me llamo', sumando grandes apuestas en streaming y digital.

Los dos canales empiezan una nueva confrontación por el rating el 21 de julio con los estrenos de 'MasterChef' y 'Yo me llamo', además hay fuertes apuestas digitales.

El primetime de la televisión colombiana se prepara para una nueva batalla por el rating. El próximo 21 de julio Caracol y RCN lanzarán simultáneamente sus principales cartas de entretenimiento con las que se disputarán la teleaudiencia colombiana.

Canal rcn: programación en bloque y nostalgia familiar

Ambos canales han diseñado meticulosas estrategias que combinan la nostalgia, el entretenimiento familiar y una fuerte integración multiplataforma.

La estrategia de RCN radica en la estructuración de un bloque de programación continuo y de alto impacto. Tras posponer sus producciones para evitar competir con el Mundial 2026, el canal va con sus mejores cartas, a partir del 21 de julio, en horarios estelares continuos.

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La velada iniciará a las 8:00 p.m. con la nueva entrega de 'MasterChef Celebrity Colombia'. Este formato, de nuevo, es liderado por Claudia Bahamón y 24 celebridades de la actuación, la música, el deporte y las redes sociales que se enfrentan ante la mirada crítica del jurado Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso.

Para retener al público y evitar que migren a otros canales, RCN programó inmediatamente después, a las 9:30 p.m., el gran estreno de 'Pa' seguirte queriendo'. Esta producción es la secuela de 'Pa' quererte' (ganadora de 10 premios India Catalina en 2021), protagonizada nuevamente por Sebastián Martínez, al lado de Juliette Pardau.

La historia recurre a la comedia dramática familiar centrándose en los retos de la paternidad y la madurez. Con esta apuesta, RCN reforzará transmitiendo la serie simultáneamente en su plataforma digital, permitiendo el acceso en múltiples dispositivos.

Caracol televisión: confrontación directa e innovación digital

Caracol no cederá terreno y buscará neutralizar los estrenos de su competidor con un un mano a mano a de alto nivel. También el próximo 21 de julio, a la misma hora que su competencia, lanzará la undécima temporada de su formato de imitación musical, 'Yo me llamo'.

La principal innovación para refrescar el programa es la inclusión de 'Yo me llamo mini', un formato con participantes infantiles que competirán junto a la versión clásica de adultos, brindando un toque de ternura y novedad.

Al jurado se sumará al cantante vallenato Elder Dayán Díaz, al lado de Amparo Grisales y César Escola, veteranos del reality, junto al regreso con voto de Aurelio Cheveroni. La presentación repetirá la dupla ganadora de Melina Ramírez y Laura Acuña.

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Como pilar tecnológico, Caracol reforzará su ecosistema digital mediante la plataforma de streaming Ditu. Allí,ofrecerá contenidos interactivos y exclusivos de análisis como 'Reacción al doble' y 'Detrás del doble'. Asimismo, la estrategia incluye un fuerte incentivo económico: 500 millones de pesos para el ganador adulto y 100 millones de pesos en becas universitarias para la categoría infantil.

Las cartas de ambos canales ya están jugadas. RCN y Caracol le apuestan a éxitos posicionados y a nuevas estrategias de streaming para continuar con la batalla de décadas por ganarse las preferencias y el corazón de la teleaudiencia colombiana. El próximo 21 de julio serán los primeros enfrentamientos.

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