¿Cómo hizo Jennifer Pedraza, la más joven del Congreso para sacar al Contralor de Petro?

La voz de la santandereana Jennifer Pedraza encabezando las marchas estudiantiles desde la Universidad Nacional contra la reforma a la educación en los gobiernos de Santos y Duque retumbó en las calles. Como estudiante de Economía volvió nuevamente a participar en el estallido social y a hacer de la calle el escenario de la protesta al tiempo que militaba en el Polo Democrático al lado del senador Jorge Enrique Robledo.

Ya graduada, y después de unos primeros pinitos como profesora, entendió que lo suyo era la política y se lanzó con solo 26 años para intentar llegar con el aval del Partido Dignidad a ser Representante a la Cámara por Bogotá y ganó. Viniendo de la izquierda, no disimuló alguna simpatía por el gobierno del cambio, pero ahora tampoco esconde su decepción como le cuenta a Juan Manuel Ospina en esta conversación.

Juan Manuel Ospina: A Jennifer la arrasó el tsunami político de las elecciones de 2022, hoy es Representante a la Cámara por el partido Dignidad y ya se destaca en el Congreso como lo hizo como dirigente en la Universidad Nacional.

Jennifer Pedraza: Yo creo que esto es tremendo reto, tenemos la curul más joven del Congreso y eso nos pone en una responsabilidad muy importante y tenemos que abrirnos a codazos en la política colombiana como mujer, como joven, haciendo un esfuerzo porque nuestra labor parlamentaria sea fresca y minuciosa, exigente y acercarse a la gente.

Es un escenario muy sui generis porque es un gobierno elegido con una bandera de cambio y es extraño porque los partidos de gobierno ahora están en oposición después de haberse, como camaleones, declarado petristas en un comienzo, pero este gobierno mantiene el sentido del Congreso muy transaccional y creo que esto es una afrenta durísima contra la democracia.

Acá lo que prima no son las ideas, sino el interés particular y el de mantenerse en el poder. Y tenemos elecciones en octubre en donde lo tradicional es que los sectores que tienen la burocracia se van a imponer.

JMO: Casi que te estrenaste con la elección del Contralor, advirtiendo lo que iba a ocurrir

Y el tema de la Contraloría, en medio de todo ese marco, el Congreso es fundamental a la hora de escoger Contralor, ese mecanismo es lo peor porque somos políticos eligiendo al que nos hace el control y Petro, lo que hacen sus alfiles Roy y Racero, se bajan por la faja la ley para poner un Contralor de bolsillo para el Presidente. Logramos tumbar el nombramiento y ahora está presentando recursos para que no le quiten la Contraloría. No sólo aprobar las reformas, sino luchar contra la corrupción.

JMO: Vos llevas pocos meses, pero has visto al Congreso en acción, estás en la entraña del monstruo. ¿Cómo ubicas la gestión del Congreso? Una de las grandes medidas del Congreso es hacerle el control político al ejecutivo, el contrapeso al sector ejecutivo está en el Congreso. Sobre todo, cuando uno está en la bancada de la oposición. ¿Estas sintiendo que la labor de control se está pudiendo realizar? ¿Cómo te sientes en el Congreso? ¿Esto es un manicomio?

JP: Lo primero es que yo en este momento estoy de independiente. Hay muchos argumentos, pero he tenido la percepción es que hay una incongruencia en las críticas de la oposición que ha hecho las mismas prácticas que hoy le critican a Petro. En segundo lugar, es que el Congreso, a pesar de sus dificultades, tenemos que pensar que ese Congreso nosotros lo elegimos, muchos ni se acuerdan por quién votaron en el Congreso. Las corporaciones suelen no tener la misma atención que el público que vota Presidente. En este Gobierno queda muy claro el papel que cumple el Gobierno. El Concejo y la Asamblea en territorios, que deben hacerle control político a los alcaldes y gobernadores, importan todavía menos. La gente no sabe mucho de estas instituciones.

Hoy creo que ese papel del Congreso es más visible. Por eso creo que en las próximas elecciones haya mayor conciencia. Se escuchan muchos comentarios del clientelismo y que creo que debe haber una labor de transformación de la cultura política nuestra, si no nos gusta el Congreso, eduquémonos. El Congreso es la casa de la democracia, es la expresión de la ciudadanía. Cada una de las regiones tiene unas vocerías de acuerdo a su población. La gente podría hacer un control político. Yo me vi envuelta en la reforma política que presentó el Gobierno que era guardarle el puesto a los Ministros cuando ellos quisieran regresar al Congreso. Esa reforma política afectaba la división de poderes. Colombia es una democracia presidencialista y a eso hay que empezar a ponerle coto.

JMO: Lo primero es que creo que no tenemos esa relación que se supone está en el espíritu de la estructura del Congreso con la gente de las regiones. Acá el Congresista se elige y se pierde para la gente. Hay sistema democrático que parcialmente resuelve ese problema. Ahí tenemos una falla fundamental que hace que el Congreso se independice del poder ciudadano.

JP: En Estados Unidos, los Congresistas deben tener su casa en el Distrito que eligen. La gente puede ubicar a los Congresistas.

JMO: Un Congresista norteamericano debe responderles a los votantes, a nosotros nos eligen como Congresistas, volvemos a aparecer y no hay nadie que nos obligue.

JP: Ese vínculo con la ciudadanía se reemplazó por la relación con los puestos. Es una cosa transaccional.

JMO: El problema de la comunidad no aparece. Pequeños intereses si le doy gusto, le manejo la hoja de vida, pero eso no es representar. Esa no es la función de un Congresista.

JP: Mira las denuncias contra los Congresistas del Partido Liberal que recibían puestos en el Fondo Nacional del Ahorro. Eso fue lo que hizo Uribe con la Yidispolítica, ofreciendo dádivas a los Congresistas para perpetuarse en el poder.

JMO: Estos temas no están quedando abordados en el Gobierno del Cambio. Aquella expectativa del gran cambio se disuelve porque lo que aparecen son las viejas mañas. Muchos sentimos eso y tú en el Congreso sientes ese mar de fondo que no ha cesado.

JP: En el discurso es muy sencillo plantearse algo contrario a esas prácticas tradicionales. Es pura hojarasca.

JMO: La política está rodeada de pura bla, bla, la esperanza está en la ciudadanía y la exigencia a la gente que elige. Acá no se trata de prometer, sino de comprometerse con las personas que dan su voz y su representación. El país está empezando a entender que una cosa es el discurso del cambio y otro el actuar. Ese rompimiento entre discurso y realización debería tener consecuencias políticas. Y hacerles perder el año.

JP: La gente dice que siempre ha sido y entonces así será y esto es lo peor que nos puede pasar. No podemos entregar la meta de la transformación. A mí me gustaría, si fuera la Presidenta y me piden puestos, salgo a denunciarlos y digo que lo que quieren es extorsionarme para aprobarme las reformas, pero lo que hacen es tranzar y esto es muy decepcionante.

JMO: Y para agravar la situación no sólo piden puestos, sino que las hojas de vida que presentan no sirven para los puestos postulados. Lo primero que pregunto es: ¿ustedes escogerían a esta persona? Propongan gente buena, presenten candidatos buenos.

JP: Hay un cansancio institucional y esto se debe a que a los funcionarios no les importa y hemos luchado por que haya meritocracia en la elección de funcionarios empezando por la Fiscalía, seis jueces le han ordenado al Fiscal que abra concurso de méritos para 15 mil puestos, pero Barbosa no hace caso. Es que lo que está en riesgo cuando los trabajadores no son elegidos por concurso es porque le deben el puesto al Fiscal y eso fue lo que pasó con la fiscal Angélica Monsalve que la mandaron para el Putumayo por no arrodillarse ante el Fiscal.

JMO: Todo cargo en el Estado es un cargo de responsabilidad. Hace muchos años en Medellín uno veía personas deambulando por la Gobernación y buscaban un destino y les valía un pepino en qué fuera con tal de ganarse la vida. Hay un tema de fondo que tiene que ver con cultura institucional y hay problemas de mentalidad muy arraigada y romper tradiciones culturales no es fácil.

J.P: He sentido un absoluto espacio para nuestras posiciones de independencia en el Congreso. Hemos evaluado qué de lo que propone el Gobierno es bueno, es malo. Francamente, siento que una voz en el Congreso, no me he sentido sola, hay muchas voces que de manera honesta plantean sus perspectivas, sus ideas, siento que cuando votan por una Congresista que se hace valer, la incidencia es muy importante.

Aquí la conversación completa:

