Como en El Salvador, los derechos son un espejismo si no hay seguridad

Por: Camilo Andres Delgado Gomez |

mayo 10, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El día 15 de abril el periódico El Espectador publicó una editorial denominada la seguridad que pisotea los derechos es un espejismo en la que habla de las medidas que ha adelantado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El periódico dice que la efectividad de la garantía de seguridad se opaca por la masiva vulneración de derechos en el país centroamericano.

En algo tiene razón El Espectador: Colombia no necesita un Bukele, pero sí acciones vehementes en seguridad, contra criminales y corruptos. Las de El Salvador son medidas represivas y autoritarias, pero funcionan. Aquí por el contrario hemos insistido en negociaciones que, lamentablemente, no han detenido la criminalidad.

-Publicidad.-

Si algo debemos aprender de nuestros procesos de paz es que siempre hay disidencias. No hay fin del conflicto. Ha ocurrido desde el acuerdo de La Uribe hasta el de las FARC-EP. Después de cada firma vuelve la violencia y otra vez la negociación. Pero no podemos negociar con cada disidencia que surge porque precisamente eso es un incentivo para que sigan apareciendo. Entraríamos en un espiral interminable de negociaciones, y, peor aún, nos condenaríamos a la guerra.

Colombia tiene que dejar de esperar que las bandas criminales, con o sin fundamento político, bien dispongan, según sus intereses y estados de ánimo, de la paz del país. Necesitamos un despliegue militar y una efectiva ocupación territorial, como lo ha pedido el gobernador del Meta.

Publicidad.

Claro, agotemos toda alternativa disponible; Bukele lo hizo negociando, y fue el quiebre de los acuerdos lo que impulsó la pacificación. Cuando nada de resultado, hagamos la intervención militar a gran escala y de manera controlada. Qué mejor que un gobierno dirigido por un probado defensor de derechos, como lo es el señor Petro, para hacerlo.

Ojalá la estrategia de Paz Total rinda frutos y termine con algunos conflictos. Espero que el ELN comprenda que necesita otros medios de incidencia política. Pero cuando la violencia vuelva a recrudecer, sea porque no hubo firmas o porque las disidencias de turno quieran demostrar su fuerza, no olvidemos que en ciertas zonas de Colombia desde hace poco menos de un siglo se ha suspendido la posibilidad de vivir por la guerra.

Tengamos presente también que el derecho a la educación se trunca por tomas de colegios; que el de la salud igual por razones parecidas. Que no hay derecho a la recreación porque un infante que sale al parque puede ser víctima de reclutamiento. Que ni siquiera el derecho a un nombre le respetan a un joven al ponerle un alias. Mientras en Colombia no se garantice la seguridad, los derechos sólo serán un espejismo, y el acceso a ellos una cifra que fluctúa según el momento de la guerra.

La editorial a la que respondo reconoce los beneficios de las medidas de Bukele, pero dice que los derechos son para todos, no sólo para "los buenos". Y tiene razón, pero el Estado tiene el deber de garantizar primero la seguridad de quienes no usan armas, y luego los derechos de quienes sí.

No quisiera acabar sin mencionar que no podemos comparar a nuestro "hombre fuerte autoritario" con el de allá. Creo que al nuestro le interesa más la guerra que la paz. Y ojalá no me malinterpreten, creo que la libertad para vivir como bien me plazca es un mandato que el Estado debe garantizarnos a todos, pero no puedo vivir libremente si no se me garantiza que los criminales no me mataran.