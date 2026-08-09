Cómo Avianca se quedó con Tampa la transportadora de carga fundada hace 50 años en Medellín

Luis Coulson con 3 socios la fundaron hace 50 años en Medellín, pasó a manos holandeses y German Efremovich la compró en el 2008 y se convirtió en la #1

En siete aviones Airbus cargueros viajan cerca de 100.000 toneladas de flores colombianas con destino a Estados Unidos, la cantidad corresponde de manera aproximada al cargamento anual de flores de Avianca Cargo. Son rosas, claveles y otras variedades que terminan convertidas en regalos para celebraciones como el Día del Amor y la Amistad, cumpleaños o aniversarios.

Este gran movimiento de exportaciones empezó de una forma diferente. En 1973 el cargamento de la entonces compañía Tampa Cargos era cerca de 12 toneladas. El nombre completo de la organización era Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A. y no solo llevaban flores. La compañía tenía a su disposición un avión Douglas DC-6A, utilizado para transportar mercancía hacia Estados Unidos.

La historia de Tampa Cargo

Colombia exporta a Estados Unidos cerca de 250.000 toneladas de flores al año, Fuente ICA.

En 1973 nació en Medellín Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos S.A., Tampa Cargo. La empresa fue impulsada por cuatro empresarios y pilotos: Juan Fernando Mesa, Orlando Botero Escobar, Aníbal Obando Echeverri y Luis H. Coulson, conocido como “El Abuelo”.

Coulson fue una figura importante dentro del desarrollo empresarial y aeronáutico colombiano. Además de participar en Tampa, fue uno de los fundadores de la Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM) en 1945 y tuvo participación en proyectos relacionados con la aviación y el desarrollo económico de Antioquia.

Aníbal Obando Echeverri, por su parte, fue fundador de Coordinadora Mercantil en 1967, mientras que Orlando Botero Escobar fue un capitán y empresario caldense reconocido por impulsar la aviación regional en el Eje Cafetero. Juan Fernando Mesa aportó su experiencia como piloto comercial.

Los primeros vuelos de Tampa Cargo se realizaron con un avión Douglas DC-6A, utilizado para transportar mercancía hacia Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la compañía reemplazó sus aeronaves por modelos con mayor capacidad y menor consumo de combustible. Así llegó el Boeing 707-320C, con el que buscó fortalecer la ruta hacia Miami.

En un primer lugar no solo llevaban flores. El avión Douglas servía para exportar productos agrícolas perecederos, aprovechando la necesidad de un transporte rápido y los créditos de impulso estatal de la época. Además de flores Tampa Cargo llevó bananos; no obstante, con el paso de los años se enfocó en las flores.

Durante los años siguientes, Tampa llegó a operar varios aviones Boeing y consolidó un modelo de negocio basado en transportar productos colombianos hacia Norteamérica.

En 1982, en la junta directiva estaba la ejecutiva Lucía Gaviria Jaramillo, no solo tenía un rol en la asamblea general de accionista. La empresaria Gaviria, que es la madre de la famosa modelo Natalia Paris, también era la representante legal de Tampa Cargo.

La empresa en los 80 tuvo un problema con los Estados Unidos. En marzo de 1982, una aeronave de Tampa Cargo fue retenida luego de que autoridades encontraran clorhidrato de cocaína en un cargamento. El caso llegó a documentos del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Policía Antinarcóticos.

La empresa aseguró que no existían cargos contra sus propietarios, empleados o tripulación, y colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos. El avión continuó operando, aunque volvió a ser noticia en diciembre de 1983, cuando sufrió un accidente en la ruta Medellín-Miami en el que murieron tres personas vinculadas a la compañía. El piloto del vuelo Carlos Enrique París, el papa de Natalia Paris, murió en el accidente. De manera consecuente Lucía Gaviria quedó viuda.

El crecimiento de Tampa Cargo

A pesar de esos episodios, Tampa Cargo logró crecer. Durante la década de los noventa se convirtió en el principal operador de carga aérea entre Colombia y Norteamérica, especialmente gracias al auge de las exportaciones de flores.

La familia Coulson mantuvo el control de la empresa hasta que nuevos socios llegaron. En 1996, la aerolínea neerlandesa Martinair adquirió el 40% de las acciones y con los años llegó a completar el 100%, e impulsó una renovación de la flota con aviones Boeing 767-200 convertidos para carga de flores.

En 1996, la aerolínea neerlandesa Martinair era propiedad compartida al 50 % entre dos empresas: la aerolínea KLM Royal Dutch Airlines, cuyo principal accionista era el gobierno de Holanda, y el grupo naviero/logístico Nedlloyd, que en esa época una época pertenecía al gobierno Holandes.

La llegada de Avianca

El siguiente gran capítulo ocurrió en 2008, cuando Avianca adquirió Tampa Cargo. La operación fue anunciada en abril de ese año y se concretó durante el primer semestre.

La compra fue realizada por Avianca, entonces propiedad del empresario Germán Efromovich a través de Synergy Group, que adquirió la participación de Martinair y de empresarios colombianos vinculados a la compañía.

Desde entonces, Tampa Cargo pasó a formar parte de la estrategia de carga de Avianca y con el tiempo adoptó la marca Avianca Cargo. Actualmente hace parte del Grupo Abra, conglomerado aeronáutico creado en 2023 que reúne inversiones en diferentes compañías del sector. El Grupo Abra dentro de sus principales accionistas aparece: Roberto Kriete, por ser accionista clave de Avianca, Constantino de Olivieria Júnior, fundador de la aerolínea brasileña GOL, y la familia Constantino.

Lo que comenzó en Medellín con un viejo avión Douglas DC-6A terminó convertido en una red aérea que conecta los cultivos colombianos con millones de consumidores en Estados Unidos. La compañía hoy tiene siete aeronaves cargueras: seis Airbus A330-200F y un Airbus A330-300 convertido para transporte de carga. Sus vuelos movilizan principalmente flores de compañías como Sunshine Bouquet, Elite Flowers, Flores Ipanema, Agroindustria de Riofrío y Flores Isabelita, entre otras empresas del sector.

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