Cómo afectaría al país el paro camionero en Nariño

Por: Guillermo Enrique Vargas |

mayo 31, 2022

Este sector tan importante del país, al no ser tenido en cuenta o valorarlo como en realidad se merece, decide tomar las carreteras del país de manera que el estado los escuche, ya que a medida que va pasando el tiempo las necesidades de estos señores que prestan tan importante labor aumentan ya sea por decisiones gubernamentales o la inflación.

Para empezar debemos tener en cuenta que estas protestas principalmente surgen por las necesidades, no es que entre los mismos ciudadanos nos queramos hacer daño, ya que es uno de los sectores de la economía nacional que se ve más afectado por factores como combustibles, fletes, pasajes, peajes, además de los constantes robos en las carreteras. Lamentablemente no se ha visto una solución de fondo por parte del Gobierno.

Se ha venido presentando este paro eventualmente donde en el último conversatorio entre Sergio Pérez, presidente del gremio de camioneros y el gobierno del actual mandatario Iván duque, han sostenido semanas largas de diálogo donde los puntos necesariamente no son suficiente para lo que buscan. Este gremio exige seguridad, mejorar vías, menos peajes, combustible más barato y mejor pago ya que esta es una labor muy difícil para el ser humano pero a veces la necesidad es la que nos permite acceder a estos cargos.

En este artículo especificamos a Nariño, ya que es el departamento más afectado. En este departamento es donde se evidencia mayores necesidades si el gremio de transportes no opera, el transporte de pasajeros, carga, alimentación y ganadería se podría decir que es el 80 % de la economía de este departamento, ya que al contar con tierras tan fértiles y buenas para sembrar, hace de que le podamos sacar mayor provecho a estas factor pero con el cierre de las vías nos estancamos.

Este sector afecta a todos los sectores, tomaremos como ejemplo las principales ciudades y municipios de Nariño para estos casos:

EN SALUD: Nariño solo cuenta con 2 hospitales los cuales pueden cubrir toda situación que le presente, uno está ubicado en la ciudad de Tumaco, y otro está ubicado en la capital de este en Pasto y se llama la rosa, hay otro que es denominado primer nivel pero no por poder cubrir las necesidades si no que sirve de apoyo a dos municipios más, este es el hospital san Antonio de Barbacoas, y este cubre las necesidades del triángulo del Telembi que lo terminan de conformar Roberto y Magui Payan, pero 3 hospitales si tomamos en cuenta el último no son suficiente para cubrir a más de 1.627.589 millones de personas por lo que siempre se están remitiendo pacientes para los otros departamentos y aquí el problema es ese que cuando el paro está activo estas personas no tienen como movilizarse para sus citas médicas mucho menos llegan los medicamentos.

EDUCACIÓN: Nariño no cuenta con grandes universidades (si hay universidades como la cooperativa en Pasto o la Universidad Nacional en Tumaco, entre otras) y posee planes de estudio muy limitados por ende la gente tiene que migrar para otras ciudades donde sea más asequible el estudio profesional, en paro vigente realizar estos viajes es un martirio toca hacer trasbordos quedarse largas horas en las vías, y en muchos casos quedarse donde están porque no pueden moverse y esto implica que asumen un gasto que puede ser ahorrado y usado en otras cosas.

ECONOMÍA: El libre cambio entre departamentos es un tipo de ayuda muy fructífero y exacto, pero las vías al estar cerradas este se ve afectado optamos por consumir lo que producimos pero por el exceso que hay a veces los productos se dañan y estos en época de paro tiende a subir su valor los cuales a veces los ciudadanos no estamos dispuestos a pagar y ahí es donde entra en función para mal la frontera que esta tiene con ecuador, que el vecino país mete sus productos a menor precio ya sea por tierra o por agua, esto afecta la economía del país y así nuestros productos locales se irán perdiendo.

SEGURIDAD: La violencia en las vías de Colombia cada vez es más fuerte por parte de los grupos al margen de la ley, robos, asesinatos, secuestros, extorsiones y atentados son muy seguidos por eso también los ciudadanos protestan porque quieren tener más presencia de las autoridades en estos lugares para que ellos puedan trabajar libremente.

Por todo este tipo de situaciones se buscan crear espacios para que el estado se entere y entre más a fondo en estas situaciones, los camioneros y transportadores solo exige que se valore más su trabajo, seguridad y mejoramiento de las vidas los cuales fueron los puntos a presentar de parte del gremio de transporte hacia el estado los cuales no han tenido respuestas concretas han creado leyes que de uno manera mejoran estas situaciones pero no son suficiente y en Nariño es donde más lo evidenciamos, la población nariñense solo pide ser escuchados que los tengan más en cuenta a la hora de la toma de decisiones, que se creen proyectos para fomentar cada uno de los sectores que hemos tocado para así mejorar las condiciones económicas laborales y de vida de toda la población, mejorar la seguridad se cree que con esto se pueda vivir tranquilamente y así no pasar necesidades ya que esta los persigue año tras año ¿será esta la solución?