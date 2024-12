¿Colombia está destinada al fracaso en manos de Gustavo Petro?

.Publicidad.

Los escándalos de corrupción, los nombramientos fallidos al frente de entidades clave del Estado y algunas salidas en falso del presidente Gustavo Petro lo han dejado mal parado al Gobierno, al punto que varios de sus defensores en campaña y muchos de sus votantes han mostrado, tanto en público como en privado, frustración y arrepentimiento . Y en el otro lado están quienes nunca han creído en el proyecto político de la Colombia Humana, como la analista política Alicia Eugenia Silva ven en las debilidades y fallas del gobierno Petro la reafirmación de sus convicciones de que Colombia en manos del líder de izquierda está fracasando.

Alicia Eugenia Silva conoce bien la realidad del país y tiene todo el talante para hablar de política, de economía y de cultura. Las veces que ha dejado en pausa su cargo en sector del arte y la cultura, como directora del Museo Arqueológico de Colombia, propiedad del Banco Popular, que hace parte del Grupo Aval, ha sido para acompañar campañas y gobiernos exitosos como la primera alcaldía de Antanas Mockus. Fue su secretaria de Gobierno. Y luego después de separarse del centro izquierda que representaba el exrector de la Universidad Nacional se volcó a la otra orilla política desde la que acompañó la victoriosa candidatura de Iván Duque y las fallidas de Oscar Iván Zuluaga a la presidencia y Miguel Uribe Turbay a la alcaldía de Bogotá. En esta entrevista en el espacio 2 con 1 de Las 2 Orillas, Alicia Eugenia Silva y su aguda voz beligerante analiza tanto la actualidad política del país y el gobierno de Gustavo Petro.

Alicia Eugenia Silva fue la primera persona que trajo a Colombia al señor James Robinson, el premio Nobel de Economía. Y el señor Robinson tiene un marco, ¿por qué fracasan los países? Alicia Eugenia, cuál es la historia de ese encuentro

Alicia Eugenia Silva: Pues realmente no sé si fuimos los primeros, creo que sí. Lo trajimos en el año 2013 a la Universidad de los Andes. Yo manejo el fondo de promoción de la cultura que tiene el Museo, un fondo editorial y hacemos seminarios diversos en arqueología fundamentalmente, pero también en economía, en distintas áreas.

En 2013, con Carlos Caballero, cuando estaba Carlos manejando la escuela de Gobierno en la Universidad de los Andes, trajimos a Robinson. ¿Por qué la trajimos? Porque a mí me interesó mucho el tema, porque el hombre dice que los países o naciones fracasan en el caso de Colombia por el clientelismo y por el hecho de que no se dejan crecer las instituciones. Ese mismo clientelismo prefiere relaciones clientelares, es decir, manejar a su clientela, manejar los privilegios.

Y para mí fue muy interesante porque nosotros en el año 1995, finales del siglo pasado, creo que fuimos la única alcaldía que ha existido en Bogotá sin una nota de clientelismo. Pero la Secretaría de Gobierno manejábamos las relaciones con el Consejo de Bogotá y realmente jamás dimos un contrato y jamás entregamos un puesto como contraprestación al desarrollo y al análisis de los proyectos. Y me ha parecido muy interesante el tema de Robinson.

En ese momento le presentamos a (2:47) Robinson a Fajardo porque yo quería que Fajardo y Antanas discutieran con Robinson el tema. El seminario fue exitoso y después ellos siguieron, y Fajardo sigue con una relación cercana con James Robinson. Yo realmente no volvía a tener contacto porque mi trabajo es más en la cosa arqueológica del museo que dirigimos.

Bueno, vamos a utilizar ese puente de ¿Por qué fracasan los países? Para hablar de Colombia ¿Está fracasando Colombia?

A.E.S: Pues en términos de Robinson, él dice fundamentalmente dos cosas. Esto fracasa por el clientelismo y porque no deja crecer las instituciones y además no hay posibilidades, no hay ninguna posibilidad de mejorar la pobreza sin crecimiento económico. Entonces el fracaso de los últimos años pues es evidente cuando usted no tiene posibilidad de crecer como está pasando en este momento con los crecimientos tan pequeños. Cuando la gente se alegra porque vamos a llegar al 2% de crecimiento es imposible acabar con la pobreza, a pesar de que en los últimos 50 años Colombia avanza un poco en indicadores sociales de educación, de salud e incluso en ingresos, pero una cosa que lo dice Robinson, lo he dicho en algunas entrevistas, hace 100 años el ingreso promedio de Colombia no llega al 20% de lo que era el ingreso promedio en Estados Unidos. Hoy sigue siendo el 20% y tiende a ser menos del 20%.

Entonces las posibilidades de tener un país más democrático, un país con más equidad, un país, según él donde la cosa centrista no abandone por completo las naciones, entonces él dice que pase Colombia, que vivimos algunos en unas burbujas urbanas y ha habido a comienzos de este siglo, hubo un presidente en boca de Robinson que por primera vez se fue todas las fines de semana a las regiones por sus ministros a hablar con la gente por fuera de Bogotá, ese presidente se llamó Álvaro Uribe, pero como el mismo Robinson también lo dice, después fue sucedido por Juan Manuel Santos y en boca de Robinson, no mía, él decía yo creo que a Santos le gustaba más jugar golf que irse para Caparral, o a cualquier otro pueblo.

Vea la entrevista completa aquí: