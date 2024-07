- Colombia: de pájaros y símbolos

Por: Leticia Espinosa Garzon |

julio 15, 2024

Las ramas del Caracolí se batieron en un alboroto de alas de colores en desorden. El verde se iluminó en lamparazos azules y rojos de colas y alas inquietas de cientos de guacamayas que buscaban nido para pasar la noche. Tal vez por oposición pensé de inmediato en un cóndor solitario que, a esa misma hora, estuviese buscando anidar en los lejanos abismos de los andes.

Los pueblos andinos, que aún cultivan sus vertientes, incluyeron al cóndor en sus jerarquías sagradas y, con el correr de los tiempos, se convirtió en el símbolo por excelencia de los andes, sus alturas y soledades.

En Colombia ha presidido el escudo nacional con una cinta al pico que reza libertad y orden, desde los tiempos de La Gran Colombia. Tal vez terminó allí, con las alas desplegadas, a causa de una larga tradición de blasones que recoge al águila heráldica del Nuevo Reino de Granada, heredera ella de los escudos del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio Bizantino.

Y así, de golpe, el cóndor pasó de ser el símbolo por excelencia de los pueblos andinos, a presidir la heráldica de una nación conquistada, que a todas luces lo sigue siendo, pese a las gestas de independencia.

El Cóndor ha sido nombre usado para bautizar toda clase de criminales, organizaciones del hampa y planes de aniquilamiento como la tenebrosa Operación Cóndor, con la que los Servicios de Seguridad de las dictaduras militares del cono sur-CIA, pretendieron aniquilar a la izquierda de América Latina durante la década de 1970.

Con el nombre de cóndor delinquieron legendarios hombres de la guerra como el campesino vallecaucano León María Lozano, conservador de partido, y fundador líder de un grupo paramilitar conocido como Los Pájaros.

Asoló su departamento durante La Violencia de los años 50 y se le atribuyen más de 4.000 asesinatos de personas afiliadas al partido liberal.

Así se hacía llamar el hermano del gobernador del Magdalena Juan Carlos Luna Correa, nacido en El Banco y tercero al mando del bloque de autodefensa Los Motilones. Operó en el Cesar, Santander y Magdalena y fue quien, en 2003, asesinó al alcalde de su pueblo, Fernando Pisciotti.

Y dos más: Richar Arley Díaz, máximo cabecilla de Los Pelusos, disidentes del EPL, y la mayor empresa vendedora de armas no letales en América Latina, cuya característica de no letales se encuentra en medio de una intensa polémica, porque se sabe que son fabricadas para su uso en guerras abiertas, y no contra multitudes de manifestantes.

A veces me pregunto si una guacamaya podría presidir con más orgullo nuestro escudo nacional: ajena a la tradición heráldica, sabe resonar a música de tambores, a selva y a maloca, a cumbia y algarabía decimera, a tradición oral, a vallenato, a luz de sol y alegría, a fiesta permanente, como nos sucede por todo éste país que bulle en celebraciones patronales, festivales y legendarios carnavales.

Guacamaya es nombre usado para empresas y programas con propósitos que suelen ser encomiables como la preservación del medio ambiente y de la cultura culinaria. Lleva su nombre la flotilla de helicópteros Black House que EU donó, con el fin de salvaguardar la selva amazónica colombiana, y Guacamaya Leaks se llama una organización de hackers que opera en Latinoamérica con motivaciones antiimperialistas y ecologistas, en contra de las transnacionales extractivistas y por la defensa de las comunidades nativas y los recursos naturales.

Los símbolos importan, están atados a los pueblos y a sus memorias, portan fuerzas colectivas, contienen poder.

Tal vez un trueque de aves como el propuesto, podría aportar a que reconozcamos por fin que somos y habitamos un país hecho de múltiples pueblos -de encuentros y desencuentros entre propios y foráneos-, y que ésta variedad es nuestra mayor riqueza y potencial. Así como también la diversidad de regiones que nos constituyen y que resumen en un solo país, todas las grandes regiones propias de América Latina: desde la región caribeña, la del pacífico y la andina, hasta la Orinoquía y el Amazonas.

Las mismas que habitan las alegres guacamayas, con sus formidables y coloridas variedades.