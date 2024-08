Claudia Bahamón reveló la verdadera razón detrás de su ausencia en MasterChef ¿Está mal de salud?

.Publicidad.

MasterChef se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión colombiana. Este reality del Canal RCN, cuenta con figuras bastante representativas, las cuales hacen parte de cada temporada que se estrena. Entre ellas se encuentra Claudia Bahamón, la querida presentadora del programa, una pieza infaltable del programa. Muchos la consideran fundamental e irremplazable y con justa causa. Sin embargo, hace poco la mujer estuvo ausente y esto causó una gran cantidad de dudas entre los seguidores del programa y los fans de la mujer. Esta fue la razón de su ausencia.

Los problemas que alejaron a Claudia Bahamón por un tiempo de MasterChef

Durante uno de los recientes capítulos, la gente se sintió bastante decepcionada con la salida de Víctor Mallarino. Sin embargo, no ha sido la única pérdida que ha tenido MasterChef. Es que, la ausencia de Claudia Bahamón, fue otro de los detalles que los televidentes no dejaron escapar. Claro, la mujer ya regresó al programa, sin embargo, se supo porque estuvo lejos del programa. De hecho, no es la primera vez que ocurre, según reveló la misma presentadora. Contó ella en una historia de su Instagram que en un reto, tuvo que ausentarse debido a que estaba siendo atendida.

Historia de Claudia Bahamón donde explicó lo que pasó con su salud y también reveló la verdad detrás de su ausencia.

De hecho, aunque pudo reintegrarse al programa, tuvo que ser llevada de urgencias e incluso fue incapacitada. Pues bueno, su ausencia en aquella prueba de eliminación, estuvo muy relacionada con el tema. Según cuenta ella, estaba sintiendo que su voz se iba y ello relacionado con su pecho. Recordemos que hace muy poco tiempo, Clauda Bahamón sufrió neumotórax, razón por la que sus pulmones se vieron afectados. Pese a todo esto, la mujer ha sido muy profesional y solo ha ausentado cuando ya no puede más. Demostrando así su profesionalismo y amor para con MasterChef.

Esperemos que esta situación no se vuelva a repetir en lo que queda del programa. Claro, es necesario tener en cuenta que el programa se grabó hace un tiempo y esta situación no es actual. Sin embargo, parece que la mujer sí quedó algo afectada. Eso sí, la presentadora ha estado realizando terapias, con el fin de recuperarse y por recomendaciones médicas.

