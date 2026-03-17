Quiénes están detrás del nuevo megahotel que estará en la sabana y pondría en jaque a otras cadenas

El turismo se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de Colombia y, en ese panorama, los lugares que reciben a los visitantes juegan un papel clave. Aunque en el país ya operan múltiples cadenas hoteleras, el mercado sigue abriendo espacio para nuevos actores que buscan diferenciarse con propuestas innovadoras. Ahora, un nuevo competidor entra a disputar este negocio en la sabana de Bogotá, una zona que cada vez gana más relevancia por su cercanía con la capital y su crecimiento urbano, con un megahotel.

Se trata de un proyecto respaldado por una millonaria inversión que promete dinamizar el turismo y los viajes corporativos en municipios como Chía. Pero, ¿quiénes están detrás de este nuevo megahotel y por qué podría convertirse en un jugador clave del sector?

Ellos son los propietarios del nuevo megahotel que está en la sabana de Bogotá

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se trata de una gran cadena internacional. Detrás de este proyecto hay una marca con sello colombiano: Hotel B3, fundada por el empresario Felipe Lloreda Ortiz.

Lloreda Ortiz cuenta con una trayectoria poco común en el mundo hotelero. Hizo parte del equipo fundador de Niku Software en Silicon Valley, una compañía enfocada en soluciones para el sector de servicios. Su formación académica incluye estudios en Universidad de Stanford, así como en Massachusetts Institute of Technology y Wharton School, donde profundizó en áreas como bienes raíces, finanzas y mercadeo.

Felipe Lloreda

Su apuesta en Colombia comenzó con el Hotel B3 Virrey, ubicado sobre la carrera 15, en una zona estratégica por su cercanía con el Parque de la 93 y la Zona T. Este proyecto requirió una inversión cercana a los $35.000 millones y con el tiempo se consolidó como un punto de referencia para empresarios y viajeros jóvenes que buscan una experiencia diferente en la ciudad.

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Ahora, esa misma marca es la que está detrás del nuevo megahotel en la sabana de Bogotá. La inversión para esta nueva apuesta también supera los $35.000 millones y se espera que abra sus puertas a partir del 19 de marzo, con la expectativa de atraer a miles de visitantes.

El hotel contará con 139 habitaciones y generará alrededor de 83 empleos directos, convirtiéndose en un nuevo motor económico para Chía y la región. Su ubicación estratégica, además, lo conecta con la Universidad de La Sabana, lo que le permitirá captar visitantes relacionados con eventos académicos, corporativos y estudiantiles.

Entre sus principales apuestas están los salones modulares y media rooms, espacios diseñados para reuniones, conferencias y eventos empresariales, un segmento que ha venido creciendo con fuerza en la región.

Con esta apertura, Hotel B3 busca posicionarse como un nuevo protagonista del sector hotelero, compitiendo con grandes cadenas pero apostándole a una propuesta con identidad local. Un movimiento que refleja cómo la sabana de Bogotá sigue consolidándose como un punto estratégico para la inversión y el turismo en Colombia.

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