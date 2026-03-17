Estas son los barrios de Medellín donde más están robando celulares, tenga mucho cuidado

Cifras oficiales revelan cuáles son las zonas de Medellín con más robos de celulares en lo corrido del año y los números alarman

La seguridad sigue siendo uno de los grandes problemas por resolver en las principales ciudades del país. Videos en redes sociales, reportes oficiales y denuncias ciudadanas han incrementado la percepción de inseguridad entre los colombianos. Sin embargo, más allá de la sensación, las autoridades ya han logrado identificar zonas específicas donde ciertos delitos ocurren con mayor frecuencia. Uno de los más comunes es el hurto de celulares. De hecho, ya se conocen cuáles son los sectores y barrios de Medellín donde más se presentan estos robos, información clave para que los ciudadanos y visitantes tomen precauciones.

Los barrios de Medellín donde más roban celulares

De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, el punto más crítico es la comuna 10, conocida como La Candelaria, considerada el corazón histórico y administrativo de la ciudad.

En esta zona se encuentran sectores como La Alpujarra, San Benito y Prado. Solo en el centro de la ciudad se registraron 359 celulares robados en los primeros 71 días del año, lo que lo convierte en el principal foco de este delito.

Foto: Alcaldía de Medellín.

A esta lista se suman otras zonas con alta incidencia. Las comunas 11 y 14 —que corresponden a Laureles, el sector del Estadio y El Poblado— también presentan cifras preocupantes, superando los 200 casos en lo corrido del año. Estos lugares, además, son altamente frecuentados por turistas, lo que los convierte en puntos atractivos para los delincuentes.

De igual forma, aparecen en el listado la comuna 5, donde se ubica Castilla, y la comuna 16, con Belén, que registran más de 70 hurtos cada una.

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Aunque muchos de los robos se concentran en celulares de alta gama de marcas como Samsung y Apple, las autoridades han identificado que los delincuentes también se llevan equipos de otras marcas como Oppo, Motorola y Huawei.

Las cifras evidencian la magnitud del problema. Con corte al 6 de marzo, ya se habían registrado 1.319 casos, lo que equivale a un promedio de 18 celulares robados al día en la ciudad.

Este tema cobró aún más relevancia tras un reciente operativo en el Centro Comercial Ópera, ubicado en el centro de la ciudad. Allí, las autoridades encontraron más de 10.000 partes de celulares, que presuntamente serían utilizadas para vender repuestos o ensamblar equipos de segunda mano.

Foto: Alcaldía de Medellín.

En medio del operativo también fueron incautados 150 celulares reportados como robados, lo que evidencia la magnitud del mercado ilegal alrededor de este delito y el reto que enfrentan las autoridades para combatirlo.

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