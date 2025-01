Cinco razones por las que debe hacer ayuno intermitente según los médicos; sería lo mejor para su salud

.Publicidad.

Para quienes aún no tienen muy claro de que se trata esta práctica, hacer ayuno intermitente es un estilo de vida en el que no se come durante un período continuo cada día o semana. Existen además diferentes: el ayuno de días alternos, el ayuno diario, entre otros. Pero el más común es el de no comer durante 8, 12, 16 o hasta 24 horas continuas, cuando las personas solo toman agua en este tiempo y luego rompen el ayuno con una comida nutritiva y pueden llegar a comer otras tres veces, hasta que empiezan de nuevo.

El verdadero asunto es que algunos no saben si es realmente sano o no, pues al ser un tema que se ha popularizado tanto en redes sociales se cree que es una tendencia. Pero no es así, de hecho muchos médicos lo recomiendan y afirman que es bueno para la salud. Eso sí, cada caso es diferente y por eso es muy importante consultar con su médico antes de hacerlo por su cuenta.

..Publicidad..

Razones por las que debe hacer ayuno intermitente

El médico internista y creador de contenido Rawdy Reales explicó cuáles son las razones para hacerlo.

...Publicidad...

1. Induce la reparación celular, activando mecanismos como la autofagia, que permite que las células se reparan y además disminuyen los radicales libres.

....Publicidad....

2. Si se hace de forma correcta sincroniza su comida con sus hormonas, favoreciendo la salud metabólica.

3. Puede hacerlo disminuir del 10 al 15% del peso corporal, especialmente lo hace perder grasa.

4. Se han demostrado grandes beneficios a nivel neuro psiquiátrico, disminuyendo el riesgo de padecer depresión y ansiedad. Pero si ya tiene una de estas enfermedades favorece al control.

5. Ayuda a la salud gastrointestinal, favoreciendo el funcionamiento micro-intestinal, disminuyendo la inflamación del cuerpo.

| Ver también: Estas son las rebajas de ropa en Falabella de hasta el 50% en tenis, blusas y más