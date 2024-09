Lorenzo dio la cara por la ausencia de Borja y defendió su decisión: "busco lo mejor para la selección"

.Publicidad.

A puertas de que la selección Colombia vuelva al ruedo en las eliminatorias sudamericanas, una de las grandes sorpresas en la convocatoria del equipo nacional fue la ausencia de Miguel Borja. Néstor Lorenzo, técnico del equipo, no vio primordial llamar al delantero que milita en River Plate, y que en ese 2024 se ha alzado como uno de los atacantes más efectivos a nivel mundial. Tras la negativa al cordobés, varios fueron lo rumores sobre su ausencia; pero, en las últimas horas, el mismo entrenador argentino enfrentó la situación y confirmó las razones por las cuales borró al futbolista para los partidos contra Perú y Argentina.

Miguel Ángel Borja anotó en la Copa América, en el partido por los cuarto de final frente a Panamá. Foto: fcfseleccioncol

| Vea también: El bogotano que llevó a sus amigos a un torneo de Baloncesto en Rusia suplantando a la Selección oficial

..Publicidad..

Las declaraciones de Néstor Lorenzo sobre la ausencia de Miguel Borja en la selección Colombia

Ultimando detalles para enfrentar a la selección de Perú este 6 de septiembre, Néstor Lorenzo abrió un espacio para la prensa y fue a través de las pantallas del Gol Caracol donde habló sobre el tema de Miguel Ángel Borja. Al ser cuestionado por Juan Pablo Hernández sobre la convocatoria, el estratega argentino reveló que, en primer momento, la ausencia del colibrí se debe a la fuerte competencia que hay dentro del equipo nacional, pues no es el único delantero en estado de gracia.

...Publicidad...

“Hay que tener en cuenta que compite con jugadores que también están haciendo goles y dentro de la competencia está eso: elegir y ser antipático en algún momento con esas cosas" fueron las palabras del estratega, que también explicó que para meter a Borja hay que sacar a otro futbolista y que, en este momento, esa labor es más complicada de lo que parece. "Cuando me dicen que tiene que estar un jugador, siempre digo ‘díganme a quién hay que sacar’ (...) son distintas características y uno busca lo mejor para la selección", atinó a afirmar.

....Publicidad....

Aun así, el estratega dejó claro que el hecho de que el cordobés no haya sido llamado a esta doble fecha eliminatoria, no significa que no haga parte del proceso. "Borja no está convocado, pero está en el grupo y en el proceso. (...) Puede entrar en cualquier momento. Pensaron que nunca lo iba a llamar y lo llamamos para la Copa América y ahí estuvo bien, con una actitud bárbara, así que con él está todo bien", explicó. Hay que recordar que Borja lleva 26 goles a los largo de este año y que su única convocatoria con Lorenzo fue, precisamente, en el certamen continental.

Néstor Lorenzo se refirió a la ausencia de Miguel Borja en la convocatoria de la Selección Colombia ⚽para los partidos contra Perú 🇵🇪 y Argentina 🇦🇷 por la fecha 7 y 8 de las eliminatorias #GolCaracol 🇨🇴 pic.twitter.com/gsaR3LvZim — Gol Caracol (@GolCaracol) September 2, 2024

| Le puede interesar: