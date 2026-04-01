- Cepeda, Paloma, De la Espriella y Fajardo refrescan sus mensajes con nuevos videos: a la caza de votos

Con un tarjetón definido candidatos que lideran las encuestas refinan sus estrategias políticas apelando a las emociones más que a los programas.

La presentación de Juan Fernando Cristo junto a Iván Cepeda en una tarima para sellar la alianza de su movimiento En Marcha con el Pacto Histórico terminó en un rifi-rafe con los antioqueños que desdibujó el mensaje que se quería dar. Después de un regreso de Cepeda a Medellín con el que pretendía limar asperezas terminó alborotando aún más las rencillas en un territorio donde Alvaro Uribe sigue siendo el rey.

El desafío de Cepeda es lograr ganar votos más allá de la izquierda, que ya los tiene todos, porque sabe que con un 35% de electores no se gana la Presidencia. Sin embargo, aún no encuentra un discurso que le llegue a un público amplio, más allá de políticos como Cristo y sigue atado a los planteamientos de un dirigente de izquierda de donde nunca ha salido, con el pueblo raso y la gente del común como protagonista . Su tan anhelada victoria en primera vuelta, que es uno de los pies de textos que más se repite en la mayoría de publicaciones en sus cuentas oficiales de campañas se ve lejana.

Tanto es la búsqueda de votos en el centro, que el ex ministro Cristo y único aliado fuera de la izquierda que ha llegado hasta el momento a la campaña logró que el símbolo de su movimiento quedará plasmado en el logo del Pacto Histórico, demostrando el compromiso de las dos colectividades.

Quedó demostrado que @IvanCepedaCast @aida_quilcue son personas gratas en Antioquia❤️‍🔥🇨🇴



El 31 de mayo Antioquia vota por el primero en primera. VAMOS POR MÁS. pic.twitter.com/Ky5WrP3Npm — jovenes Con Cepeda (@jovenesconceped) March 30, 2026





Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la dupla de la coalición de la Gran Consulta sorprendieron con este video que marca el tono de su campaña: fresco, renovador e insistiendo en un único mensaje: distintos pero juntos en un propósito.

No te estamos pidiendo que pienses igual. Te pedimos que sumemos, aún por encima de las diferencias y así poder construir una Colombia más grande: una Colombia donde quepamos todos. Escribamos juntos la página en blanco del futuro.

Súmate! 🕊️⚡️ #ColombiaMásGrande pic.twitter.com/M3RahXvk33 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 29, 2026

Ambos histriónico con capacidad de construir una puesta en escena jocosa, sin categorías políticas, construyeron una pieza de comunicación, con la asesoría de Luis Duque cuyo único objetivo es conectar con la emocionalidad de los menores de 50 años, como ellos, lejos de la militancia partidista del Centro Democrático y de los otros movimientos que los acompañaron en la consulta.

Le puede interesar: Quiénes son los asesores y coequiperos que acompañarán a Paloma Valencia en su camino a la Presidencia

Abelardo De la Espriella y su coequipero José Manuel Restrepo, van detrás de los nuevos votantes. Aquellos escépticos que aún no se han decidido siquiera si van a votar y que muy seguramente no participaron en las elecciones del 8 de marzo. No les interesa la política, y por esto Abelardo se presenta como el único outsider no contaminado por los partidos ni la vieja política. De allí que el corazón de su mensaje es el llamado a inscribirse y a votar por un outsider, como lo recalca en este video.

Este es el momento de votar por un líder que, junto al pueblo colombiano y con la ayuda de Dios, va a transformar Colombia para siempre.



Hoy es el último día para inscribir tu cédula o cambiar tu puesto de votación. Te invito a dar ese paso y a permitirme demostrar que sí se… pic.twitter.com/vpPKDgYeJ6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 31, 2026

Sergio Fajardo arranca en la carrera de colero y consciente de su situación, a decir de las encuestas, sorprendió con esta pieza audiovisual potente que empieza diciendo: ."No te conformes…que te digan que ya todo está definido entre los de siempre".

Una batalla sin odio y sin ingenuidades por el futuro del país. Mi carta a Colombia. pic.twitter.com/XMCXtYw1YX — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 11, 2026

La estrategia de su asesor de cabecera, el español Antonio Gutérrez Rubí es la de fortalecer a un Fajardo serio, sólido, desprendido de intereses personales que le apuesta al país como lo mostró en el lanzamiento de su campaña del 20 de julio del años pasado con un video subiendo a la cima de los cerros bogotanos.

Los 14 candidatos tienen por delante 2 intensos meses, hasta el 31 de mayo para jugársela con creatividad y audacia, apostándole a la emocionalidad de las redes sociales pero también a los argumentos de los debates en televisión.

Le puede interesar: Con tensiones dentro el Pacto Iván Cepeda logra su primer aliado por fuera de la izquierda





Anuncios.

Anuncios..