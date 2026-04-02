- Colombia no quedó en el proyecto de Starbucks de donar 100 millones de cafetos que recibirá México, Salvador y Guatemala

La multinacional que tiene 71 tiendas en Colombia y le compra café a pequeños cultivadores en Santander, Nariño, Antioquia y Huila no entregó arboles en esta etapa

La multinacional Starbucks no solo se preocupa por vender café en sus decoradas tiendas, sin hacer ruido, esta compañía lleva varios años siendo una pieza clave dentro de la producción cafetera, incidiendo desde la misma siembra de algunas de las matas de café que vende en Colombia y en el mundo. Hoy es noticia por un programa de donación que busca llegar a 100 millones de árboles de café entregados a pequeñas fincas en México, El Salvador y Guatemala, donde miles de siembras enfrentaban una caída en su productividad por la larga edad de sus plantas o por enfermedades cada vez más difíciles de controlar.

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Detrás de esta iniciativa hay una realidad concreta: buena parte de los cafetales en la región ha superado su mejor momento productivo. A eso se suma un entorno climático más exigente, que obliga a replantear cómo se cultiva y qué tipo de variedades se siembran. En ese contexto, la entrega de nuevos árboles por parte de Starbucks no es un gesto aislado, sino una respuesta directa a una necesidad urgente del sector y a controlar que las fincas que le venden el café para sus miles de tiendas tengan la calidad que buscan como compañía.

Las plantas que se están distribuyendo no salen de viveros convencionales. Provienen de Hacienda Alsacia, un centro de investigación ubicado en Costa Rica donde se concentra buena parte del trabajo técnico que respalda este programa. Allí, agrónomos y especialistas llevan años evaluando el comportamiento de distintas variedades de café, estudiando su resistencia a enfermedades y ajustando prácticas relacionadas con el suelo y la nutrición de las plantas. El objetivo es ofrecer material vegetal que pueda adaptarse mejor a las condiciones actuales del campo.

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El proceso no termina con la entrega de los árboles. En terreno, la implementación está acompañada por Conservation International, una organización que se encarga de verificar que las plantas lleguen a quienes las necesitan y que su siembra esté alineada con prácticas sostenibles. Esto incluye recomendaciones sobre manejo de sombra, conservación de bosques y uso responsable de los recursos naturales, todo basado en diagnósticos previos de cada zona.

Mientras tanto, la compañía sigue consolidando su presencia global. Hoy supera las 40 mil tiendas en distintos países y mantiene 71 puntos en Colombia, donde completa más de una década de operación bajo la administración de la firma mexicana Alsea. En el país, su relación con el café no se limita a la venta: también compra grano de alta calidad a productores de regiones como Santander, Huila, Nariño y Antioquia, zonas que han construido una reputación sólida dentro del mercado y donde hay cientos de pequeños cafeteros que surten las plantas de abastecimiento a las que Starbucks les compra el grano.

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Aunque Colombia no estuvo en el primer grupo de países beneficiados por esta entrega masiva de árboles, sí hace parte de los planes a corto plazo. La empresa prevé que en los próximos meses lleguen millones de nuevas plantas al país, también desarrolladas en el centro de investigación en Costa Rica. La intención es apoyar la renovación de cafetales que ya no ofrecen los mismos niveles de producción y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de los agricultores para enfrentar cambios en el clima.

La expansión del programa de donación de árboles fortalecidos hacia otros países productores muestra que la estrategia de Starbucks tiene un alcance mayor. No se trata únicamente de atender una coyuntura en Centroamérica, sino de intervenir de manera progresiva en distintas regiones donde el café es un sustento económico esencial y donde el negocio de café también resulta rentable para la compañía

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