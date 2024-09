Cartagena por el clima: el proyecto que volverá el centro histórico en un destino turístico sostenible

.Publicidad.

Colombia es uno de los países que ha demostrado su compromiso con la lucha en contra del cambio climático. De hecho, el país tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el 2030. La gran meta de ello, es poder alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Es por ello, que surgen iniciativas como Cartagena por el clima, las cuales juegan un rol crucial en estos escenarios. Por cierto, este proyecto ahora se integra a la campaña mundial Race to Zero, la cual es respaldada por la ONU. Éste busca movilizar actores no estatales para reducir drásticamente las emisiones globales.

Ahora bien, Cartagena por el clima, espera convertir al Centro Histórico de Cartagena en un destino turístico carbono neutral. Esto se realizará a través de una colaboración con hoteles, restaurantes, comercios y establecimientos, donde se impulsa la sostenibilidad y la descarbonización del sector. Este proyecto, se convertirá en un modelo a seguir para el resto de ciudades del país y por supuesto que contribuirá con los objetivos de Colombia en este aspecto. Esta iniciativa es primordial para combatir el cambio climático y promover un desarrollo urbano y turístico sostenible en Cartagena.

Desde el 11 hasta el 13 de septiembre, se estarán realizando diferentes actividades de capacitación y sensibilización, en el marco de La semana por el clima. De esta manera, Cartagena por el clima, solo será la iniciativa pionera que buscará disminuir la huella de carbono; aunque inicialmente buscará impactar el sector turístico, se espera que lo haga con otros comercios, industrias y demás. Esta gran iniciativa es liderada por la Comunidad por el Clima, la Alcaldía de Cartagena, Grupo AJE y la Cámara Internacional de Negocios Climáticos.

