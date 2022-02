Carta abierta a Santiago Osorio: #PongaLaCara

Por: Camilo Andrés Franco Vergara - Simón Delgado Marulanda |

febrero 25, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El realismo mágico de Gabo no consiste en que sus hechos e historias sean fantasiosas e irreales, sino, por el contrario, aquellos sucesos que muchos creerían que jamás pasarían son el pan diario de una nación azotada con los años, con los daños y la corrupción. ¿Cómo creer que una Alcaldía que se eligió con la bandera de la anticorrupción, hoy presuntamente esté constriñendo al ciudadano, a la persona que tiene esa esperanza noble de trabajar a cambio de votar por usted?[1] Es esa realidad que no quisiéramos creer, pero que sucede en Colombia y hoy está pasando en la alcaldía de su primo.

Usted miente al decir que llegó por méritos al departamento de prensa de la Presidencia[2]; su contrato fue por prestación de servicios y su forma de obtención fue directa[3], es decir “a dedo”. ¿Qué merito se necesita para trabajar en la presidencia más allá de un amiguismo con Duque, su gabinete o su partido? ¿Por qué les miente a sus electores? ¿Va a negar su incidencia en el departamento de prensa durante el paro nacional de 2021? El mismo paro donde Diego Molano, el ministro que usted admira y le parece un humanista, militarizó ciudades, creó falsos ataques, infundió miedo a través de redes sociales y reprimió jóvenes, los mismos que usted hoy dice representar.

-Publicidad.-

Su edad biológica no hace rejuvenecer la política; son sus formas las que condenan a vivir en Cien años de soledad, un país cansado de discursos y de hipocresías. Hipocresía que usted hoy personifica, pues hace un año y medio hablaba de cómo Gustavo Petro hacía “marketing con la muerte”, y usted hoy está en la misma coalición. ¿Si gana Petro la consulta el 13 de marzo, usted saldrá de la coalición en la que inscribió su candidatura? No se nos haría raro, usted le es fiel a su patrón de turno, no a sus ideas.

Publicidad.

Santiago, su museo de las promesas incumplibles está incompleto. Debió anexar un segmento sobre sus propuestas ilusorias con fines plausibles, pero con medios no exactos, de los silencios interminables y del juego a escondite que tiene usted con José Luis Correa. ¿Por qué su equipo de campaña quiso censurar al profesor Víctor Hugo Acosta[4], cuando intentaba grabar la culminación de la reunión entre sus delegados y los del candidato del partido liberal? Si su candidatura es por el partido político Alianza Verde y Pacto Histórico ¿Por qué comparte vallas y eventos con José Luis Correa? Al parecer no son hermanos sanguíneos, pero sí políticos, porque la mamá de José Luis Correa, Pilar López Martin, es la directora de campaña de Santiago Osorio. Doña Pilar gana por punta y punta, por un lado, su hijo y por el otro su ahijado. Santiago, su silencio es aterrador.

Hablemos sobre otro tema. Si usted representa la transparencia, la nueva política y el cambio, ¿por qué no ha contestado el derecho de petición que instauramos ante su partido con copia a su correo personal? Si acaso no leyó, en este derecho de petición[5] solicitamos sus fondos de financiamiento para la desbordada campaña que usted hoy lleva a cabo, las empresas que han hecho aportes a su proceso electoral y las personas que la integran. ¿Candidato, a qué le teme? Su silencio es alarmante.

De igual manera, ante su partido radicamos un derecho de petición (que después del límite legal vigente, no fue respondido), donde pedíamos una explicación razonable sobre la forma en que usted consiguió su aval. Un pequeño recuento cronológico. El 8 de diciembre en un comunicado firmado por el secretario general del partido Alianza Verde, Jaime Navarro Wolff , informa que el partido le otorga el aval a Juan Sebastián Gómez [6]. Tres días después al anterior comunicado, el secretario firmante informa que se abre de nuevo la discusión sobre los candidatos a la cámara de representantes por Caldas y le niega el aval a Juan Sebastián Gómez [7].

Al otro día que el partido Alianza Verde, reabre la discusión sobre los candidatos, usted anuncia su candidatura a través de un tuit[8], teniendo como conclusión la inscripción de su candidatura el día 13 de diciembre. ¡Qué raro! Se reabre una discusión que se había cerrado y usted al otro día anuncia su candidatura, sin tener ningún antecedente en elección popular. Santiago, ¿quién es usted y por qué es candidato? O la pregunta sería ¿por quién es candidato?

“PRIMERA: ¿Cuáles fueron los argumentos de la Comisión Nacional de Avales del partido Alianza Verde para aceptar la candidatura de Juan Sebastián Gómez?

SEGUNDA: ¿Por qué tres días después se abre de nuevo la discusión sobre la candidatura y se decide de manera unánime negar la candidatura a Juan Sebastián Gómez, después de haber sido aceptada anteriormente?

TERCERA: ¿Cuál fue el proceso de elección para que Santiago Osorio Marín fuera adjudicado como cabeza de lista para ser candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas?”.

La forma en que llegó a ser candidato es menos escandalosa que la forma que está utilizando para ser elegido. Los grupos de WhatsApp de funcionarios de la alcaldía llamados “Avanzada por Santiago” dejan ver que su preocupación por la corrupción es selectiva, mira la paja en el ojo ajeno, pero que dificultad para reconocer sus errores, por el contrario, justifica las situaciones o las enfría con un silencio que aún no logramos comprender. Sus videos de youtuber en TikTok, haciendo “propuestas” y respondiendo los interrogantes de periodistas que han hecho control a su campaña, no han sido suficientes para que a nivel nacional no se hable de sus formas de hacer política y de la nueva casa política en Caldas, “Los Osorio - Marín”.

Las preguntas expuestas en este artículo buscan respuestas mejor pensadas y con argumentos mejor hilados, dignos de un candidato al Congreso de la República, uno de los cargos que se supone más dignidad debería tener dentro de la rama legislativa. Santiago, tiene más tiempo para pensar y no incurrir en la cantidad de contradicciones que tuvo en su frustrada entrevista en La W Radio. Si acaso no va a responder usted, dele mejor herramientas a sus bodegueros para que justifiquen de mejor manera el constreñimiento electoral, y no se queden, en como lo expresó uno de sus “voluntarios” después de preguntarle qué pensaba sobre el constreñimiento electoral y respondió: “No es el momento, luego” o peor aún, justificándolo, diciendo “Eso lo hacen todos”.

Santiago: DE LA CRUZ EVENTOS Y PUBLICIDAD S.A.S. tuvo uno de los contratos de mayor valor en la Feria de Manizales, por $545.852.231, por contratación directa con el ICTM[9]. ¿Está organizando esta empresa eventos de su campaña política[10]? Candidato, respóndale a la ciudadanía.

Muchas inquietudes para tanto silencio de su parte. ¿Que su forma de hacer política incomoda? Claro que incomoda; presionar y pedir referidos no es una actividad con la que se sienta a gusto un contratista. Si su primo Carlos Mario Marín desconoce las presiones de sus subalternos, quedamos muy preocupados porque: ¿cuál es el control que tiene el alcalde de la ciudad sobre sus secretarios? ¿Están ejecutando acciones sin su conocimiento y su consentimiento? ¿En manos de quién estamos, cuando un alcalde desconoce el actuar de sus funcionarios a cargo?

Señor Osorio, Colombia es un país irónico que lleva años matándose para poder vivir; la paradoja más real en un país que poco a poco se queda sin suspiros y que hasta los ataúdes piden ser desenterrados para poder contar una verdad irrefutable. La política en Colombia está en un grado de asfixia e hipocresía preocupante; los que hoy dicen representar el cambio tienen las formas e instrumentos, en palabras de Heidegger, que han utilizado los de siempre para poder llegar al poder. Los “representantes de la juventud” admiran ministros que reprimieron a los jóvenes en diferentes protestas a nivel nacional, y algunos aspirantes al congreso han reducido la política y el debate, a videos con mensajes difusos y de una calidad argumentativa lamentable. Hoy importa más el cómo se ve que lo que se dice.

Candidato, no somos “la vieja política caldense”, jamás hemos participado en procesos electorales, ni hemos ocupado puestos por amiguismos. Error grande querer encasillar la política y su “arché” en solo el proceso electoral; si usted dimensionara la palabra “política”, no buscaría desprestigiar los medios de comunicación que indagan, y ante la investigación buscaría contrarrestar los hechos, no acudir a la “falacia Ad hominem”, queriendo desviar la argumentación.

Se equivoca usted al confundir una crítica a su campaña con una información investigativa sobre la misma. La crítica es un juicio de valor, la segunda son hechos que se demuestran a través de las pruebas. ¿Contrarresta usted la información de los hechos, desprestigiando el diario que las publicó?

Usted nos ha respondido en diversas ocasiones diciendo que somos “los de siempre” “los que han destruido Caldas”, por el contrario, somos estudiantes que lo único que queremos es una representación más leída, más puesta y que ante la indagación, la investigación, contrapese los hechos y no ponga a sus voluntarios a desprestigiar el medio investigador, pero "en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz".

Para finalizar, Borges, en una de sus tantas entrevistas o discursos, dijo que ser colombiano es “un acto de fe”. Aún analizamos esa premisa, tratando de encontrar esperanza, justicia y reconciliación con un pasado que atormenta y nos persigue, diciendo que sin la muerte, Colombia no daría esperanzas de vida, porque por estos lados del continente, hasta los suspiros los andan matando.

Referencias

[1] https://www.elespectador.com/politica/denuncias-y-respuestas-sobre-supuestas-presiones-politicas-en-la-alcaldia-de-manizales/ https://www.lapatria.com/informe-especial/denuncian-presiones-politicas-en-la-alcaldia-de-manizales-para-apoyar-candidaturas [2] https://twitter.com/osoriosantiago/status/1484335159000252418?s=20&t=98WyJ6huQtaJjgEsmeD48A [3] (Contrato de Santiago Osorio) https://drive.google.com/drive/folders/1FSDnKaEN-xCFLELSiNuvqIvvvw3mSc0c?usp=sharing [4] https://www.elespectador.com/politica/denuncias-y-respuestas-sobre-supuestas-presiones-politicas-en-la-alcaldia-de-manizales/ https://www.lapatria.com/informe-especial/denuncian-presiones-politicas-en-la-alcaldia-de-manizales-para-apoyar-candidaturas [5] https://twitter.com/osoriosantiago/status/1484335159000252418?s=20&t=98WyJ6huQtaJjgEsmeD48A [6] https://drive.google.com/file/d/1x91C2ncoZpQ0TZ37ZnuzAp0aIrHteszo/view?usp=sharing [7] https://drive.google.com/file/d/1pRjhK4tMQigpKzWHQOR-hiXvpZRwXa-k/view?usp=sharing [8] https://twitter.com/osoriosantiago/status/1470234850225496067?s=20&t=G1JC_bkkl71tO2Y6qk906w [9] https://www.lapatria.com/informe-especial/las-manchas-en-la-contratacion-del-ictm-486521 [10] https://twitter.com/EmisoraUMFM/status/1485599146564276224?s=20&t=98WyJ6huQtaJjgEsmeD48A

Para conocer sobre los demás candidatos, visita aquí: