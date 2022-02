"Alejandro Gaviria nos engañó y entró a la Coalición Centro Esperanza para usarnos"

.Publicidad.

Con este comunicado, firmado por el precandidato Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Ospina, presidente de partido Dignidad, parten cobijas con Alejandro Gaviria por sus últimos tratos con César Gaviria y Germán Vargas Lleras advirtiendo que rompe el espíritu de la Coalición Centro Esperanza a la que el exrector de la Universidad Los Andes llegó con la condición de no apoyarse en maquinarias políticos tradicionales y en los partido que han apoyado al gobierno de Iván Duque. Gaviria se reunió con los jefes naturales de los liberales y Cambio Radical y aunque aclaró que no fue para hacer acuerdos, en su campaña ha recogido congresistas de ambos partidos como Juan Carlos Lozada y Horacio José Serpa del partido Liberal además de Rafael Pardo y Eduardo Díaz aliados en el pasado de César Gaviria. En Cambio Radical, recogió a los senadores Rodrigo Lara y Germán Varón, además de Germán Hoyos de La U. Queda claro que en caso de que Alejandro Gaviria gana la consulta de la Coalición Centro Esperanza, Robledo no apoyaría su candidatura ni votaría por él. Este fue el comunicado de Robledo y Ospina:

"Refiriéndose a lo que hará si gana la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria afirmó: “Si no acepto a César Gaviria, los otros candidatos lo harían” (El Espectador, 21 de febrero de 2022), embuste que pone en boca de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo una posición que no hemos asumido ni asumiremos, falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta Coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno.

Alejandro Gaviria también violó el acuerdo de la Coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta. Pero con todo cinismo, siguió aceptando respaldos como esos y mandó un muy equivocado y dañino mensaje público que desvirtúa este proyecto y confunde a la ciudadanía– al reunirse con César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras. Y en un inaceptable todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos.

La historia de la Coalición Centro Esperanza demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado cónclave. Porque allí él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char. Sin esta coincidencia, los demás miembros de la Coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año.

Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también le dio fin a los compromisos adquiridos.

Bogotá, 24 de febrero de 2022.

Juan Manuel Ospina – Presidente del Partido Dignidad

Jorge Robledo – Precandidato presidencial por el Partido Dignidad"

