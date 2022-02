Manizales es ahora un gran problema: de la ciudad que era al abandono gris

Por: Sarahí López |

febrero 25, 2022

Una ciudad opaca y gris: Manizales, un problema grande

Soy una ciudadana manizaleña tal como lo firmo en este artículo y soy una ciudadana que está cansada, o como dicen por ahí “mamada”, de ver la ciudad tan caída. No entiendo qué es lo que ha hecho la alcaldía de Manizales encabezada por Carlos Mario Marín para deteriorar una ciudad que era orgullo para todos.

Hace poco tuve una visita desde Medellín y mis familiares se fueron tristes al ver el abandono en el que se encuentra Manizales pues me dijeron que no era común que en la ciudad se vieran tantos, tantos huecos en las vías y que la ciudad se ve opaca y gris. “La salvan las flores de los separadores y algunos árboles”, me dijeron y yo estoy de acuerdo con ellos.

Pero no se justifica que mientras la ciudad se cae y los manizaleños nos quedamos callados, el costo de vida aumente desmedidamente y de la misma manera se nos imponga un aumento del predial como si Manizales fuera una ciudad europea o tuviéramos sueldos que se ven en las ciudades capitales.

Hay varias cosas que para el alcalde parecen un juego: ver el abandono de parques tan importantes como el Parque Caldas o el barrio Chipre y notar que a solo le importa que le tomen fotos como lo publicó el diario local La Patria en una sección llamada “Supimos qué”.

En Manizales estamos sufriendo por un alcalde que parece más obsesionado porque lo vean que por ejercer y por eso mucho dinero se va en costosas campañas mediáticas, enormes presupuestos de publicidad en medios y pagos para hacer de un evento un show de televisión más, mientras tanto vemos que no hay avances.

Yo voté por Carlos Mario porque estaba ilusionada por un diamante de cables aéreos que propuso y no ha construido nada de eso. También dijo que iba a reorganizar la galería para que no fuera un desastre como es hoy y nada cumplió, y hasta prometió una ciclorruta elevada por la avenida Santander y nosotros caímos en el juego de la publicidad.

Lo cierto es que el alcalde y su administración se asemejan a todo lo que criticaron y son bien parecidas a dos alcaldías anteriores que solo hacían lo que les daba la gana y no ayudaban en nada a los ciudadanos. Creo que el silencio de los políticos de turno que lo promovieron, como el actual gobernador de Caldas es lo que hace tanto daño a nuestra querida ciudad.

Me gustaría ver mi ciudad sin tantos huecos, con un sistema de transporte adaptable, con gente competente al frente de secretarías tan importantes como la de movilidad y educación y sin un alcalde que esté poniendo por delante su deseo irrenunciable de hacer de su primo un congresista sobre alguien que gobierna por y para sus electores y toda una ciudad.

¿Hasta dónde puede llevar la ambición política de alguien a acabar con la ciudad? Señores de Las2orillas, dense un paseo por Manizales para que vean lo que pasa o simplemente busquen en Google sobre las presiones en la alcaldía de Manizales para elegir al primo del alcalde.

Esta nota ciudadana quiere hacer un llamado al alcalde de Manizales para que se centre en lo importante y gobierne de una buena vez. No más casa política Marín Osorio. ¡Me arrepiento de mi voto!