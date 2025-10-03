- Carolina Corcho le apuesta a ganar en la consulta del Pacto Histórico y que Iván Cepeda sea la cabeza de Senado

La gran batalla por la candidatura presidencial será entre la exministra de Salud, el exalcalde de Medellín y el senador, aunque hay otros inscritos

La primera ministra de Salud del gobierno Petro, quien abrió el camino de la Reforma a la Salud que aún no logra aprobarse en el Congreso, la médica psiquiatra antioqueña Carolina Corcho empezó su campaña para ser la candidata presidencial del Pacto Histórico desde comienzos del año con un acto público en el Concejo de Cali.

Recorre el país buscando apoyos de todos los sectores convencidos de que organizar la salud sin intermediarios negociantes, como siempre ha señalado a las EPS, es la gran urgencia de Colombia. Irá hasta el final en la consulta abierta del Pacto Histórico que se definirá este 26 de octubre y que tiene como principales contrincantes al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y al senador Iván Cepeda, quien recogió las candidaturas de María José Pizarro, Francisco Bolívar y la exministra de Medio Ambiente Susana Muhamad, para presentarse como una opción de unidad dentro de sectores de izquierda. Consolidó los apoyos este jueves en el Centro cultural García Márquez

Acto campaña de la adhesión a la candidatura de Iván Cepeda. Foto: Leonel Cordero/Las2orillas

Corcho permaneció 8 meses al frente del Ministerio de Salud y con su retiro dejó claro que no estaba dispuesta a ceder en puntos centrales de la Reforma a la Salud que tanto revuelo generaron en partidos como el partido Liberal, Conservador y de La U.

Agradezco al Presidente @petrogustavo por la oportunidad de aportarle a mi país el logro de la garantía del derecho fundamental a la salud. Confío en que mi sucesor, el Dr Guillermo Alfonso continuará con las banderas del Cambio que hemos ayudado a construir con mucha esperanza. — Carolina Corcho (@carolinacorcho) April 27, 2023

No obstante, pese a su salida del Gabinete, Corcho no ha perdido su cercanía con sectores progresistas, quienes la han apoyado para que sea la sucesora de Gustavo Petro en el 2026. La antioqueña le ha apostado por hacer su campaña en las plazas de pequeños pueblos de regiones apartadas y en sus redes sociales.

Esta labor con grupos de mujeres, jóvenes y campesinos, no solo da cuenta del proyecto político de Corcho, sino que la llevó a ser la única mujer inscrita en la consulta que hará el Pacto Histórico para elegir el candidato presidencial. Junto a ella se encuentran figuras con bastante trayectoria como lo son Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Daniel Quintero, Carolina Corcho, Iván Cepeda. Foto: X / Pacto Histórico

La exministra confía en que el trabajo popular que ha realizado durante los últimos meses la va a llevar a ser la primera mujer en la historia del país en asumir la presidencia. También ha dicho que su proyecto político consistiría en darle continuidad al Gobierno Petro, sobre todo en lo que concierne a la Reforma de la Salud, la cual, según Corcho, es la única solución que tiene el sistema para superar la crisis que enfrenta.

La consulta abierta que realizará el Pacto Histórico no solo va a definir el candidato a la presidencia, sino también se ha establecido que quien ocupe el segundo lugar en las votaciones disputará la cabeza de lista del Senado.

Inscripción precandidatura presidencial por el Pacto Histórico. https://t.co/Er7MhMUewN — Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 26, 2025

Corcho ha dicho que para ella un excelente candidato para disputar la cabeza de lista del Senado es Iván Cepeda. Al respecto del candidato Daniel Quintero, quien últimamente ha recibido diferentes cuestionamientos por la manera cómo ha estado llevando su campaña, Corcho no ha hecho pública su posición. No obstante, aún todo se encuentra en juego hasta el próximo 26 de octubre, cuando la gente salga a las urnas a definir quién será el candidato presidencial del Pacto Histórico.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.