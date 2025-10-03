Niños y jóvenes de la localidad de Kennedy estrenarán un mega colegio a finales de este año

con más de un año de retraso, iniciará las clases en la nueva sede La Magdalena del colegio Gabriel Betancourt que beneficiará a 1.600 estudiantes por jornada

Al término de este año 2025, la Administración del Alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la empresa de Renovación y desarrollo urbano de Bogotá, hará la entrega de la nueva sede la Magdalena del colegio Gabriel Betancourt Mejía en la localidad de Kennedy, la cual beneficiará a más de 1.600 estudiantes del occidente y sur de la ciudad. La nueva institución educativa está ubicada en el predio la Magdalena del barrio Tintalá de esta localidad.

De acuerdo con el contrato firmado entre el Consorcio colegio ERU 2022 y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, las obras comenzaron en julio de ese mismo año y debieron ser entregadas en diciembre de 2023 lo cual indica que ya llevan más de un año de retraso, según el cronograma de ejecución de las obras contemplado para realizarse 17 meses y entregarse al final de la Administración de la exalcaldesa Claudia López

En 2022, durante la Administración de la exalcaldesa Claudia López, la Secretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla y el Gerente de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá (Renobo) Juan Guillermo Jiménez Gómez, firmaron el convenio interadministrativo # 133 de 2022 para la construcción de la sede la Magdalena del colegio Gabriel Betancourt Mejía en la localidad de Kennedy.

En marzo de 2022, fue elegido el Consorcio colegio ERU 2022, para que adelantará la construcción de la nueva sede de la institución educativa distrital Gabriel Betancourt Mejía en la localidad de Kennedy con capacidad para más de 1.600 estudiantes. Al parecer este Consorcio, fue quien obtuvo la mejor calificación de acuerdo con los términos de referencia, este Consorcio está conformados por las empresas CIVITARQ S.A.S, CONSTRUCTORA CANAAN S.A y M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.

Características del colegio

La sede Magdalena del colegio Gabriel Betancourt Mejía en la localidad de Kennedy, contará con tres pisos de altura con 48 aulas, 20 espacios académicos complementarios, más de 50 bicicleteros, áreas de recreación y deporte. El proyecto tiene una inversión de $43.322.137.680 con plazo para la ejecución de las obras de 17 meses para la entrega y recibo de la obra a satisfacción por parte del Distrito a partir del momento que se firmó el acta de inicio, la cual se llevó a cabo el 31 de marzo de 2022.

El colegio la Magdalena de Kennedy, se construye con el fin de ampliar la cobertura escolar en esta localidad del occidente de la ciudad, especialmente en los sectores de Castilla y Bavaria donde no existían cupos para oferta de estudiantes en la localidad. La nueva infraestructura tendrá dos canchas múltiples, laboratorios, biblioteca y Teatrinos, según la Secretaría de Educación de Bogotá, la institución atenderá 1.600 estudiantes por jornada, es decir unos 3.200 aproximadamente.

Cabe anotar que, el 29 de diciembre de 2023 la Procuraduría General de la Nación, abrió una investigación disciplinaria en contra del entonces Gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá Juan Guillermo Jiménez Gómez, por presuntas irregularidades en la contratación de obras, para la construcción del proyecto ciudadela educativa y del cuidado, que se ejecutaría en los predios de la ALO.

El ente de control inició la investigación donde se formularon advertencias técnicas y jurídicas por inconsistencias en la estructuración, desarrollo y ejecución del proceso de contratación, así como por una posible vulneración de los principios rectores de la etapa precontractual, como la transparencia, responsabilidad, economía, buena fe y legalidad.

