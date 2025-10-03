- El embajador nombrado por Trump para Colombia aún no ha logrado el OK del senado norteamericano

El próspero abogado Dan Newlin, un duro donante de la campaña, pidió el cargo pero aún no ha podido aterrizar en Bogotá donde lo espera la tormenta diplomático

Desde el 11 de diciembre de 2024, antes de posesionarse como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció a través de su red Truth Social que Daniel J. Newlin será el embajador de su país en Colombia

Nueve meses después, el próspero abogado donante de la campaña de Trump, sigue a la espera de asumir el cargo y viajar a Bogotá. Su nombramiento está estancado, igual que el de otros 40 diplomáticos –entre ellos los embajadores de Costa Rica y el Líbano- en el Senado. Allí fue recibido el 24 de marzo de este año 2025 y remitida al Comité de Relaciones Exteriores para evaluación y trasladarla a la plenaria para la audiencia de confirmación, un trámite en el que no debe haber dificultades.

El embajador en espera es un viejo conocido de Colombia

El abogado Dan Newlin, 51 años, nacido en Indiana criado en Chicago, quien fue detective de la oficina del Sheriff en Orlando, ha hecho una fortuna litigando con su firma Dan Newlin Injury Attorneys, que es hoy la segunda más grandes del país especializada en accidentes de tránsito; ha asesorado a más de 500 mil clientes y ha recuperado miles de millones de dólares. Forma parte del círculo de La Florida, amigo y aportante a la campaña con 12,8 millones de dólares (unos $ 50millones al cambio de hoy ). Fue Newlin quien alzó la mano en la Convención del partido republicano cuando días después del atentado del 13 de julio 2024 en que fue asesinado un policía, Trump pido un millón de dólares para la familia del difunto: "Un amigo mío acaba de llamarme. Me envió un cheque. Está aquí mismo, lo acabo de recibir. Un millón de dólares de Dan Newlin. Gracias, Dan".

Sus tentáculo en el negocio de las asesorías jurídicas llegó hasta Colombia donde en mayo del 2022 registró en la Cámara de Comercio Medellín la firma Dan Newlin Injury Attorneys y abrió oficina en el barrio El Poblado. La inscribió con un capital de $ 2 millones que luego escaló a $ 100 millones. Tiene además una finca en Antioquia cuyas imágenes ha compartido en redes sociales. También ha sido fotografiado junto a artistas colombianos, como Maluma, con quien compartió una copa de champán en un evento reciente.

Dan Newlin, el embajador nominado, con Maluma, en Medellín

Mientras se decide en el Senado la nominación de Dan Newlin, sin experiencia diplomática, la embajada de Estados unidos sigue en manos del embajador (e) John McNamara, neoyorquino, diplomático de carrera, y encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá desde el 1 de febrero de 2025. Al embajador Newlin lo esperan unas relaciones con su país en serias dificultades, con el país descertificado y un presidente sin visa.

Le puede interesar: ¿Por qué Estados Unidos le quitó la visa a Gustavo Petro?







Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.