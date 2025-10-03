Así avanzan las obras de la AV 68 este fin de año estará listo el puente curvo del tramo 5 de la calle 24 a la calle 46

El Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, tomó la determinación de poner en operación este último trimestre de 2025, el tramo 5 de la avenida carrera 68 incluyendo el puente curvo, desde la avenida la Esperanza en la calle 24 hasta la calle 46. La obra está divida en 9 tramos presentando retrasos en casi todos, aunque el director del IDU Orlando Molano presentó avances consistentes

El próximo año, se habilitarán 5 grupos más, empezando por el grupo 2 que va desde la calle 18 sur hasta la avenida las Américas, tramo 3 comenzando en la avenida las Américas hasta la avenida centenario o calle 13, el grupo 4 el cual inicia en la avenida centenario y termina en la calle 24 o avenida la Esperanza, el tramo 6 desde la calle 46 hasta la avenida calle 66 y por último el grupo 9 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 al norte de la ciudad. Con esto puede empezar a descongestionarse un poco esta vía que atraviesa la ciudad.

Para el 2027, el Alcalde Galán dijo que se habilitará todo el corredor de la avenida carrera 68 con la entrada en operación de los 3 tramos que estarían pendientes que son: el grupo 1 que va desde la autopista sur hasta la calle 18 sur, el tramo 7 desde la avenida calle 66 hasta la carrera 65 y el grupo 8 desde la carrera 65 hasta la carrera 48.

El Director del IDU Orlando Molano reportó avance en todos los frentes y dijo que cuando recibieron las obras en 2024, estaba en 44% de avance y en cerca de 2 años sólo falta el 30% y eso es una buena noticia para los bogotanos que han padecido por los interminables trancones y los retrasos en las obras.

La construcción de la Troncal Avenida Carrera 68 para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá y como alimentador de la futura primera Línea del Metro de la ciudad, es uno de los proyectos más importantes que tiene la Capital del país, cuyo objetivo es mejorar la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de los usuarios del sistema. Afirmo el Director del IDU, Orlando Moreno que en este proyecto trabajan cerca de 4 mil personas en la construcción de los 17,07 kilómetros de extensión que tiene el corredor vial, más de 323 mil metros cuadrados de espacio público, 17,51 kilómetros de ciclorutas y más de 166 mil metros cuadrados de zonas verdes.

Este proyecto, también contempla la construcción de 5 nuevos puentes vehiculares, 3 para reforzamiento, 11 puentes peatonales, 5 deprimidos peatonales, 2 deprimidos vehiculares y la ampliación de 1 puentes que ya existe en el trazado. En este corredor se construirán 21 estaciones, sembrarán más de 2.500 árboles, 140 sistemas de drenaje que regulen las aguas lluvias para evitar inundaciones.

Infraestructura entregada en la avenida 68

En la avenida carrera 68, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU ha entregado y se encuentra en operación, el puente vehicular de la calle tercera con su respectivo espacio público, se puso al servicio de la ciudadanía más de 11 mil metros cuadrados de espacio público en el grupo 3, también se habilitó un tramo para tráfico mixto por oriente y más de 20 mil metros cuadrados de espacio público al costado oriental en el grupo 4 de la avenida 68.

Se entregó el puente de la avenida 68 a la altura de la calle 26 el pasado mes de junio. Igualmente se habilitó el puente vehicular de la calle 100 a la altura de la avenida Suba al sistema de transporte masivo Transmilenio y actualmente funciona con tráfico mixto. Las obras de la Troncal Avenida Carrera 68, iniciaron su construcción en 2020 durante el Gobierno de la exalcaldesa Claudia López y desde sus comienzos ha tenido una serie de dificultades técnicas y contractuales como la compra y entrega de predios de parte de los poseedores y propietarios, traslado de redes de servicios públicos, retrasos por falta de maquinaria y personal de parte de los contratistas y sus respectivos tramos adjudicados, así como trámites en permisos ambientales y problemas de diseños entre otros.

Al principio había mucha preocupación por parte del Distrito debido a los retrasos en los cronogramas y plazos de entrega de las obras, teniendo en cuenta que el corredor de la avenida carrera 68, es una arteria vial muy importante para Bogotá porque conecta el norte con el sur y el occidente de la ciudad y servirá como alimentador a la primera línea del Metro de Bogotá. Además, la avenida carrera 68, atraviesa la mitad de las 20 Localidades de la ciudad: Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén.

