Carlos Torres, el niño bonito de la televisión colombiana que capaba clases para ser actor

Colombia cuenta con un gran número de actores, los cuales han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto. Entre ellos, debemos nombrar a Carlos Torres, un barranquillero que ha brillado gracias a esta faceta. Por varios años, este hombre ha hecho parte de producciones nacionales, pero también ha conseguido brillar en el exterior. Detalle, por el que hoy en día, se le reconoce y se le tiene mucho cariño en varios países. Seguramente, fue una de las razones por las que decidieron llamarlo para estar en Pedro el escamoso. Hoy, junto a Miguel Varoni, son las grandes figuras de esta novela y lo hecho por Carlos, es tremendo.

Carlos Torres, el actor que le da vida a Pedrito Jr en la nueva temporada de Pedro el escamoso.

Muchos han quedado descrestados con lo que está haciendo este joven, procedente de Barranquilla. Aunque es muy probable que no todos conozcan cómo fue que arrancó la carrera de este gran actor. Seguramente, no todos conozcan cómo fue que nació ese amor de Carlos por la actuación. Todo arrancó de la forma más curiosa e inesperada, durante su etapa escolar. Pero no nos adelantemos, descubramos esta historia llena de éxitos, esfuerzo, dedicación y grandes frutos.

Así fue como Carlos Torres descubrió que quería dedicarse a la actuación

El sueño de muchos padres es que sus hijos se conviertan en grandes médicos o quizás grandes abogados; bueno, este era el sueño de los papás de Carlos Torres, quienes aspiraban que su hijo se dedicara a este mundo de leyes y más. Seguramente, la familia del actor no esperaba que él se enamorara de otro campo y tomara la decisión de dejarlo todo por perseguir su sueño. El actor, hace poco, en una entrevista reveló que esa pasión por la actuación, surgió durante su época escolar. Claro que no lo hacía porque le apasionara el tema, eran otros sus intereses respecto a este arte.

Cuenta él que en su colegio realizaban obras de teatro y él participaba. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran poder "capar" clase, como decimos acá, o evitar estar en clase. Lo más curioso del caso es que, mientras otros dejaron el tema así, él se apasionó por ello y quedó encantado. Encontró lo que quería hacer en la vida y decidió tomar ese camino. A pesar de que la voluntad de sus padres era otra, Carlos Torres supo que la actuación era lo suyo, empacó maletas y viajó a Bogotá. Entonces inició su preparación y no fue nada fácil, su acento y más cosas, complicaban el tema, pero nunca se dio por vencido.

Carlos Torres en la novela Floricienta.

Tuvo que exigirse mucho para poder superar esos inconvenientes y trabajo duro para poder salir adelante. En aquel entonces, el barranquillero consiguió una manager y así mismo, presentó diferentes audiciones. Fue así como se abrió la primera puerta para la carrera de Carlos Torres. Su primer papel lo consiguió en la novela 'Padres e hijos', una de las producciones más populares de la televisión colombiana. Quizás, algunos recuerden como lucía de joven en aquel entonces. Para él fue una gran experiencia, donde creció bastante como actor. Pero este fue solo el inicio de la carrera del barranquillero.

La reina del flow, Pedro el escamoso y otros éxitos en los que ha brillado este actor

El talento del actor fue creciendo y empezó a tener participación en varias producciones como Floricienta, Pochoclo y más. Probablemente, muchos lo recuerden por su papel en Niñas mal o quizás en Pobres rico. Aunque arrancó muy joven, consiguió ser parte de diversas producciones durante esa primera década como actor. Sus esfuerzos daban sus frutos y su hoja de vida empezaba a ser más abultada. El barranquillero también estuvo en el elenco de otras novelas como Sala de urgencias, Azúcar y Un sueño llamado salsa. También lo vimos como protagonista del remake de Francisco el matemático: clase 2017.

Sin duda alguna, en el 2018, el barranquillero empezó a estar en boca de todos. Junto a Carolina Ramírez, protagonizaron la tan aclamada novela 'La reina del flow'. Esta producción consiguió grandes números y por supuesto consiguió poner a sus actores en lo más alto. Posteriormente, Carlos Torres se sumó a otros proyectos como Amar y vivir o 1.000 días para enamorarnos, donde trabajó con Miguel Varoni. También trabajó en La nieta elegida y su talento llegó hasta España con Bienvenido a Edén. Un actor que está conquistando no solo Colombia, está haciendo lo mismo a nivel internacional.

No podemos dejar de lado la segunda temporada de La reina del flow, igual de exitosa que su primera entrega. Pero hoy en día, el barranquillero está brillando y lo está haciendo junto a un grande. Seguramente, para nadie es secreto que Carlos Torres actualmente le está dando vida a Pedrito Jr, en Pedro el escamoso. Junto a Miguel Varoni, han alegrado la noches de muchos y hacen una dupla fantástica frente a la cámara. Además, la historia se encuentra también en la plataforma Disney+. Lo cierto es que, ver la carrera de este actor, es prueba de que los sueños se cumplen; con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo.

