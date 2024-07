Valles-T, el músico de calle que le hizo el quite a la violencia en Cali a punta de rimas y rap

.Publicidad.

Hoy en día, el freestyle se ha convertido en un escenario muy importante en Colombia. Algo que se le debe agradecer a aquellos MC que han puesto sus ojos en este arte y han llevado al país a lo más alto. Sin embargo, también ha sido una escena de mucho esfuerzo y de muchas batallas para sus referentes. De hecho, uno de los representantes más importantes de Colombia, ha tenido que sobrepasar muchos obstáculos. Aún así, ninguno ha sido suficiente para detener a Valles-T o Camilo Ballesteros. Seguramente ya muchos tengan referenciado este nombre, pero no siempre fue así.

Quizás, no muchos conozcan la historia de este valluno, quien a punta de arte, supo hacerle el quite a la violencia. Seguramente, no muchos sepan cómo este joven ha dejado la bandera de Colombia en lo más alto, gracias a su talento. Es por eso que hoy, es necesario escribir estas palabras, no solo para contar su historia, sino también para homenajearlo. A pesar de ser un gran referente, Valles-T ha tenido que soportar críticas y quien sabe cuanto más. Pese a esto, demostró que aún es una máquina de las rimas y ahora está en busca de una nueva Internacional de Red Bull. Le contamos la historia de este guerrero.

Los primeros acercamientos de Valles-T con el rap y cómo terminó en el freestyle

Camilo proviene de Cartago, bello municipio de Valle del Cauca; claro que a muy corta edad, terminó en la Cali, capital del departamento, junto a su mamá. Cuentan muchos que iban de aquí para allá, buscando estabilidad económica, algo que pasa con muchas familias del país. Desde pequeño, tuvo ciertas influencias provenientes del mundo del rap, lo que seguramente empezó a perfilar su talento. En el barrio en el que vivía, había un "parche" o grupo de amigos, quienes también disfrutaban del hip hop. Sin embargo, para él en ese entonces las rimas eran más importantes, por lo que aprovechó y se dedicó a este mundo.

Eso sí, no dejo de lado el tema de escribir, pues inclusive compuso varias canciones y hasta un álbum completo. De hecho, para quienes no lo sepan, ha sido gracias a la música que este artista, ha logrado contar historias y soltar momentos duros de su vida. Estando en Cali, tuvo que vivir la violencia en carne propia, cuando perdió a su hermano de manera inesperada. De hecho, en su canción "Desde pequeño", habla de este momento y cómo a punta de esfuerzo y perseverancia, llegó a donde hoy está. Ahora bien, retomando la historia, Camilo desde muy pequeño demostró su talento y buscaba la manera de enseñarselo al mundo.

Valles-T V.S. Aczino en la Final Internacional del 2019. En aquel evento se convirtió en subcampeón. Foto tomada de Red Bull Batalla.

Con un parlante en mano y las ganas de comerse el mundo, Valles-T empezó a presentarse en todo tipo de plazas. Cuando decimos todo tipo, es todo tipo. Los buses fueron sus primeros escenarios y no desaprovechaba los espacios artísticos para darse a conocer. Su nombre empezaba a ganar reconocimiento, aunque este era solo el inicio de una carrera brillante. Poco a poco, con gran dedicación, el valluno se fue abriendo camino y fue en 2012 cuando consiguió una oportunidad única. En aquel año, tuvo su primera aparición en la antes llamada Red Bull Batalla de los Gallos.

Las grandes conquistas de Camilo y las grandes batallas que ha dado

Es imposible no reconocer el gran talento de Valles-T y su lucha incansable por ser el mejor. Pese a su juventud, ha logrado grandes cosas y hoy en día se le ha reconocido por ser el campeón de la camisa amarilla. De hecho, en 2016, cuando consiguió su primera nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, portaba la camisa de la selección. Pero Camilo ha hecho historia en el freestyle de nuestro país, pues en el año 2018, se convirtió en el primer bicampeón de la nacional de Colombia. Esto le dio un boleto para la internacional de Red Bull que en aquel año se disputaba en argentina,

Valles-T contra Benet en la Final Internacional del 2018, donde conquistó el tercer lugar. Foto tomada de Red Bull Batalla.

Aquella edición no era nada sencilla, pero Valles-T no se "achico". Salió con un espíritu de victoria y parecía imparable. De aquella contienda salieron varias rimas que la gente aún canta. Aunque quizás no llegaba como el favorito, el colombiano sorprendió al conseguir el tercer puesto; no se puede dejar de lado que le dio una tremenda batalla. Este solo era el inicio, pues poco a poco, el colombiano empezaba a hacer historia en otras competencia de freestyle. Lo que un día había soñado cuando era un niño, por fin lo estaba cumpliendo. El valluno había cambiado la violencia de Cali por el arte y esa decisión daba sus frutos.

En 2019, Valles-T, con la casaca amarilla, estuvo a punto de hacer la épica, cuando casi conquista su primer internacional. Nunca en nuestro país habíamos visto tanto freestyle y talento en una misma competencia. El valluno nunca se dejó asustar por la localía de su rival y demostró que es uno de los más grandes del freestyle. Se convirtió en subcampeón y ahora, volverá a España, esperando conquistar ese título que en 2019 se le fue de las manos. Hace poco se coronó como campeón nacional de la Red Bull Batalla y buscará la revancha en España. Su preparación no para, pero siempre está en calma.

La vida artística del valluno

Si bien es cierto que el freestyle sigue siendo parte de su vida, las letras no han quedado de lado para él. De hecho, en su canal de YouTube, Valles-T sigue siendo muy activo y compartiendo nuevas canciones. El valluno no ha abandonado su sueño y sus letras profundas son muestra de que su talento sigue intacto. Un ejemplo de superación y de resiliencia que ha inspirado a muchos. Es que, pocos tienen el privilegio de ser llamados referentes, pero sin duda alguna, Camilo se merece honor. Por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo.

Ha recibido miles de críticas y hay quienes le dieron palo por esto y por aquello. Sin embargo, no se nos puede olvidar lo que él ha hecho por la escena del freestyle y que aún continúa en ello. Es que, Camilo aún tiene una vida completa para brillar y seguir haciendo felices a sus seguidores. Un orgullo local y que siempre ha dejado la bandera de Colombia en lo más alto.

